С камнями и лазерами: десятки мигрантов снова пытались прорваться в Польшу из Беларуси

За сутки 25 декабря польские пограничники насчитали 47 человек, пытавшихся нелегально пересечь границу. Речь идет о мигрантах с Востока, сидящих сейчас на территории Беларуси.

Причем одна из попыток прорваться была достаточно агрессивной. Три десятка человек бросались в польских пограничников камнями и слепили их лазерами.

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Очередные попытки прорыва границы были зафиксированы в Польше

В течение суток 25 декабря, как сообщили польские пограничники в твиттере, границу Польши со стороны Беларуси пытались пересечь 47 человек.

Причем, на участке в Мельнике 28 мигрантов прорывались силой. При этом они бросали в правоохранителей камни и слепили их лазерами.

Напомним:

Ситуация на границе Беларуси и стран ЕС (особенно в Польше и Литве) обострилась с начала лета.

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко пропускал в страну беженцев с Ближнего Востока – причем вполне осознанно. А дальше направлял их к границам соседних стран, чтобы создавать там напряженную ситуацию.

В начале декабря США, Великобритания, ЕС и Канада ввели новые санкции против белорусских властей из-за этой гибридной атаки.

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