Воины 5 штурмовой бригады через креатив привлекли внимание к потребностям на фронте

На Ukrainian Creative Stories 2025 украинские бойцы из 5 штурмовой бригады рассказали о потребностях военных. Они использовали креатив, чтобы привлечь людей к помощи.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на информацию, предоставленную бригадой.

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Креативная кампания военных

5 штурмовая бригада создала инсталляцию "Купи тишину для ребят". В центре креативного сообщества они продемонстрировали реальность войны через звук. На столе стоит РЭБ, а рядом – тактические наушники, в которых жужжат вражеские дроны. Военные отмечают, – это тот звук, сопровождающий наших защитников на передовой.

Сообщается, что этот гул может заглушить поддержка людей в виде доната.

Рядом с инсталляцией, мерч-зона, где можно приобрести шевроны "пятерки", худи с логотипом бригады, сувенирные гильзы и тому подобное. Также можно задонатить на средства связи и защиты слуха для военных,

– объяснили бойцы.

С помощью такой инициативы удалось совместить креатив и необходимость защиты.

Военные создали инсталляцию "Купи тишину для ребят" / Фото 5 штурмовой бригады

Разработка акции состоялась при поддержке рекламного агентства Mindgineer, креативным лидером которого является Юрий Бабинец.

Главная стратегия для 5 штурмовой – это возможность позволить бойцам слышать только то, что спасает их жизни. Украинцев призывают участвовать в инициативе.

Напомним, за первые месяцы 2025 года благотворительные фонды Украины собрали 15,7 миллиардов гривен. Это почти такая же сумма, которую люди задонатили за весь 2023 год.