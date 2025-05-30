Про це пише 24 Канал з посиланням на інформацію, надану бригадою.

Дивіться також Німеччина інвестує 400 мільйонів євро у закупівлю українських ударних дронів

Креативна кампанія військових

5 штурмова бригада створила інсталяцію "Купи тишу для хлопців". У центрі креативної спільноти вони продемонстрували реальність війни через звук. На столі стоїть РЕБ, а поруч – тактичні навушники, у яких дзижчать ворожі дрони. Військові зазначають, – це той звук, що супроводжує наших захисників на передовій.

Повідомляється, що це гул може заглушити підтримка людей у вигляді доната.

Поруч з інсталяцією, мерч-зона, де можна придбати шеврони "п'ятірки", худі з логотипом бригади, сувенірні гільзи тощо. Також можна задонатити на засоби зв’язку та захисту слуху для військових,

– пояснили бійці.

За допомогою такої ініціативи вдалося поєднати креатив та необхідність захисту.

Військові створили інсталяцію "Купи тишу для хлопців" / Фото 5 штурмової бригади

Розробка акції відбулася за підтримки рекламної агенції Mindgineer, креативним лідером якої є Юрій Бабинець.

Головна стратегія для 5 штурмової – це можливість дозволити бійцям чути лише те, що рятує їхні життя. Українців закликають долучатися до ініціативи.

Нагадаємо, за перші місяці 2025 року благодійні фонди України зібрали 15,7 мільярда гривень. Це майже така ж сума, яку люди задонатили за весь 2023 рік.