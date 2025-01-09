"Мы не продаемся": как Гренландия, Дания, Канада и Панама реагируют на скандальные заявления Трампа
Дональд Трамп сделал несколько резонансных заявлений о якобы расширении территории Соединенных Штатов. Канаде он предложил стать штатом США, у Дании политик захотел купить Гренландию, а с властями Панамы якобы уже обсуждает судьбу Панамского канала.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC. Отмечается, что некоторые территориальные претензии звучат не впервые, однако реакция на слова Трампа в мире оказалась крайне резкой.
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Канада как 51-й штат
В январе 2025 года Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth, что, по его мнению, многие канадцы хотели бы, чтобы их страна стала 51-м американским штатом.
Новоизбранный президент США убежден, что американцы с канадцами вместе образовали бы великую страну, налоги снизились бы, торговые тарифы были бы ликвидированы, а обе страны были бы полностью защищены от российских и китайских военных кораблей.
В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна не станет частью США.
Нет ни одного шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов. Рабочие и местные жители обеих наших стран выигрывают от того, что мы являемся крупнейшими торговыми партнерами и партнерами по безопасности друг друга,
– написал политик.
Глава МИД Канады Мелани Жоли также отметила, что Трамп демонстрирует "полное отсутствие понимания того, что делает Канаду сильной страной".
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Попытки покупки Гренландии
Накануне Рождества Трамп заявил, что владение и контроль над Гренландией якобы является "абсолютной необходимостью" для США.
Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу,
– лаконично ответил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде.
На заявления Трампа также отреагировала Дания, в состав которой входит Гренландия: страна заявила о значительном увеличении расходов на оборону острова.
Король Дании Фредерик Х в своем новогоднем обращении заявил, что Королевство Дания едино "до Гренландии" и добавил, что им "суждено быть вместе". Впоследствии король также распорядился изменить герб королевства так, чтобы геральдические символы Гренландии и Фарерских островов стали больше и заметнее.
Интересно! Трамп уже не впервые заявляет о намерении купить Гренландию – ранее он предлагал это в 2019 году. Тогдашний премьер-министр Гренландии Ким Кильсен также ответил, что Гренландия "не продается", а премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала предложение Трампа "абсурдным".
Панама и Панамский канал
Еще одна территориальная претензия Трампа – контроль над Панамским, соединяющим Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном. До 1999 он контролировался США, но сейчас принадлежит государству Панама.
21 декабря Трамп обвинил Панаму в установлении "смехотворно" высоких тарифов за пользование Панамским каналом и угрожал требовать его возвращения под контроль США. По его словам, канал играет решающую роль для американской экономики и национальной безопасности и нельзя допустить, чтобы он "попал в неправильные руки" – вероятно, речь шла о влиянии Китая.
В ответ на все это президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что "каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающих к нему территорий принадлежит Панаме и будет принадлежать ей и впредь". Он подчеркнул, что канал ни прямо, ни косвенно не контролируется Китаем, и выразил надежду на хорошие отношения Панамы с новой администрацией США.