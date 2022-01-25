Канада эвакуирует семьи дипломатов из Киева

Канада начала эвакуацию семей своих дипломатов из Украины. Происходит это на фоне угрозы вторжения России на территорию нашей страны.

На странице правительства Канады заверили, что эвакуировать будут пока только семьи дипломатов и их детей до 18 лет.

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Такие меры безопасности назвали временными и подчеркнули, что безопасность канадских дипломатов и их семей является приоритетом канадского правительства.

Из-за длительного наращивания российской армии и дестабилизационной деятельности в Украине и вокруг нее, мы решили временно выслать детей работников канадского посольства в возрасте до 18 лет и членов семей, которые их сопровождают,

– сообщили в правительстве Канады.

Также Канада будет продолжать внимательно следить за ситуацией в Украине, добавляют в правительстве.

Эвакуация дипломатов из Украины

На фоне угрозы полномасштабного российского вторжения в Украину США, Великобритания, Австралия, Германия и Япония приняли решение об эвакуации семей своих дипломатов.

В то же время многие страны заявили, что не будут высылать своих дипломатов из Украины. К примеру, Венгрия, Польша, Германия, Австрия, Эстония пока не собираются эвакуировать своих дипломатов.

Угроза вторжения России: главное

О возможности полномасштабного российского вторжения в западных СМИ говорят еще с октября 2021 года. Россия активно наращивает войска возле наших границ.

Ранее Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы со стороны России. Президент призвал не паниковать и не скупать гречку, ведь угроза не стала больше. Он напомнил, что война с Россией продолжается уже восьмой год.

Даже при худшем развитии событий Украина не останется в одиночестве. По состоянию на сейчас многие страны передали многочисленную военную помощь, в частности летальное оружие.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.