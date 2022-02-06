Канада категорически не воспринимает Россию и поддерживает Украину – интервью с экспертом

В истории взаимоотношений Украины и Канады всегда находятся поводы для оживленного обсуждения в экспертной среде – несмотря на абсолютно теплый их характер.

О канадских инвестициях в Украину, категорическом неприятии Канадой российской политики и всесторонней поддержке Киева на пути к евроатлантической интеграции – в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал CEO аналитического центра ADASTRA, исследователь канадского аналитического центра CGAI Тарас Проданюк.

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Последние события в украино-канадских отношениях

Как скандал с Никопольской СЭС отразится на перспективах канадского инвестирования в Украину?

Ситуация вокруг этой СЭС развивается не лучшим образом уже достаточно давно. Если быть точным, то этой печальной истории уже больше года. Она началась еще прошлой зимой.

В самом начале представители TIU Canada столкнулись с тем, что руководство НФЗ банально отключило питание, подведенное к энергогенерирующим панелям. На предприятии отключения объяснили необходимостью проведения ремонтных работ. Конкретно речь тогда шла о восстановлении электротрансформатора. Заметим, что канадская сторона успела поработать около 3 – 4 месяцев до того, как их генерирующие мощности обесточили под предлогом необходимости ремонта. Электроснабжения нет вот уже больше года.

Глава канадского предприятия Майкл Юркович, после того как судебное дело, начатое прошлым летом, так и не сдвинулось с места из-за саботирования процесса, буквально в канун Нового Года заявил, что они в компании приняли решение о сворачивании всего оборудования и его перемещении подальше от НФЗ.

Оно и неудивительно, учитывая, что акционерами завода выступают такие финансово промышленные элитарии, как Коломойский и Пинчук. Юркович заявлял, что ему поступало предложение продать фактически за бесценок солнечную электростанцию. А также гендиректор TIU говорил, что было давление и попытки повлиять на его людей. Скорее всего, это было инициировано теми же олигархами. Именно поэтому было принято решение уйти от зоны влияния финансово-промышленных элит, пытавшихся коррумпировать наших канадских друзей.

В общем, на инвестиционный климат подобный инцидент повлиять сильно не сможет. Наша страна продолжит оставаться землей больших возможностей для канадских инвесторов. Даже несмотря на присутствие здесь достаточно значительных рисков. В том числе и тех, которые кроются в несовершенной судебной системе.

Что должны были делать украинские власти в этой ситуации?

Надо просто перестать декларировать борьбу с олигархами, а перейти к реальным действиям. Однако, по большому счету, центральная власть не должна реагировать на конфликты частных бизнес-интересов. В данной ситуации, может, разве что, пострадать имидж Зеленского, который лично гарантировал иностранным инвесторам полную безопасность капиталовложения в нашу страну. Тем более учитывая, что недавно президент инициировал создание совета бизнес-нянь, задачей которых будет защита иностранных инвестиций в украинскую экономику.

Как, по-вашему мнению, будет реагировать Канада на судебное дело Порошенко?

Склонен считать, что канадские политики будут соблюдать нейтралитет. Во всяком случае, пока процесс над пятым президентом не станет двигаться в сторону предвзятого расследования, как это часто бывает в рамках нашей судебной системы.

Украинское лобби в Канаде и место диаспоры в нем

Христя Фриланд – заместитель премьер-министра Канады / Фото The Ukrainian Weekly

Насколько существенно на наши отношения с Канадой влияет тамошнее украинское лобби? В частности, какова роль диаспорян в процессе продвижения интересов Украины.

Диаспору я бы назвал очень серьезным игроком в этом контексте. Правда, только когда речь заходит о культурных связях между нашими странами.

В целом для украинских канадцев сейчас важны три направления наших двусторонних отношений с Оттавой:

Первое – это вопрос актуализации трагедии Голодомора;

Второе – прогресс в контексте евроатлантической интеграции Украины;

Третье – помощь в противодействии российской агрессии.

Весьма значительное чисто политическое влияние могут оказывать лишь отдельные выходцы из диаспоры. Такой фигурой можно назвать Христю Фриланд, которая занимает должность заместителя премьер-министра в правительстве Джастина Трюдо.

Если же говорить о лоббистских группах в канадском парламенте, которые целенаправленно отстаивают наши интересы, то на ум сразу приходит неформальная группа дружбы с Украиной. Она берет на себя функцию налаживания межпарламентских связей. С нашей стороны, соответственно, существует группа дружбы с Канадой, которую возглавляет Леся Забуранная.

Из последних достижений украинского лобби можно отметить содействие увеличению объема канадских инвестиций в нашу экономику.

Существует ли в Канаде российское лобби в противоположность украинскому?

Конечно, как и в любой стране. Тем не менее, оно очень малочисленно. Поэтому и не в силах хоть каким-то образом влиять на наши отношения. Прежде всего, это связано с категорическим невосприятием канадцами России как таковой.

Между Канадой и РФ дружеские отношения существовали до 2008-го, когда произошло российское вторжение в Грузию. С тех пор отношения двигались стабильно по нисходящей. В 2014 году двусторонние отношения между Москвой и Оттавой вообще умерли.

Экономическое и военно-техническое сотрудничество

Визуализация космодрома для запусков украинской ракеты "Циклон-4М"

Каково будущее у нашего с Канадой общего проекта, в котором фигурирует концерн "Антонов"?

Вопрос развития авиации снова появился в повестке дня, с тех пор как Зеленский пришел к власти.

Сегодня в Канаде зарегистрирована компания Antonov Canada. Ее задачей в настоящее время является разработка проекта самолета Ан-74 для его дальнейшего построения. Канадской стороне самолет интересен из-за его термостойкости. Он может пролететь там, где другие борта не могут. В первую очередь – над арктическими канадскими территориями.

Подобное сотрудничество – шанс для нас в первую очередь зарекомендовать себя мощным авиакосмическим государством. Да и заработок никогда не будет лишним в придачу к имиджевым достижениям.

Украино-канадскому космодрому быть?

Космодром будут строиться в канадском Галифаксе. Первоначально это строительство выгодно для нас – мы позаимствуем технологию его проведения. Но вообще имеет место обмен опытом – в том числе мы тоже можем передать канадским партнерам свой строительный опыт.

Что у нас с военно-техническим вопросом на канадском направлении?

Военно-техническое взаимодействие – неотъемлемая составляющая нашего стратегического партнерства с Канадой. В прошлом году были незаурядные успехи в плане либерализации торговли оружием. Уже практически устранены все бюрократические барьеры в этом сегменте торгово-экономических отношений. А это в свою очередь означает, что мы абсолютно беспрепятственно можем торговать любыми видами вооружения.

Что касается помощи со стороны Канады в нашем противостоянии с Россией, то здесь стоит упомянуть данные, которые мы собирали до 2016 года благодаря канадской ракете RADARSAT. Затем эту программу закрыли из-за ее высокой стоимости для канадского правительства, как объяснили позже сами канадцы.

Информация касалась расположения российских сил на Донбассе и возле российско-украинской границы. Сейчас предоставление доступа к информации, которую фиксирует спутник, в канадском парламенте продвигают консерваторы.

Предполагаю, что переговоры о необходимости восстановления нашего доступа к RADARSAT возобновились, когда в Украину прилетал начальник штаба обороны ВС Канады. Он мог это обсуждать с нашим министром Резниковым. На 100% этого утверждать нельзя, однако такие разговоры имели все шансы стать частью конфиденциальных непубличных договоренностей. Нам это сейчас нужно как никогда раньше. Должны выводить военно-техническое сотрудничество между Киевом и Оттавой на качественно новый уровень.

Относительно бесплатной военной помощи, надо сказать, что Канада охотно предоставит ее нам, как только сможет убрать формальные, в том числе и юридические препятствия.

Тарас Проданюк / Фото предоставлено сайту 24 канала

Безвиз, ЗСТ и будущее двусторонних отношений

Когда нам следует ожидать принятия решения о безвизовом режиме с Канадой?

Введение безвиза между нашими государствами присутствует на межнациональной повестке дня уже давно. Еще начиная с 2008 года. В общем, мы двигаемся в правильном направлении. В этом аспекте нужно апеллировать к Канаде, поскольку наибольшая задержка присутствует именно с ее стороны. Канадская верхушка постоянно анализирует, какие риски и преимущества принесет это решение. Очень большой вклад в положительный для Украины результат такого соглашения сделало предоставление нам безвиза с ЕС. Вдобавок имеем упрощение миграционных процедур в части облегчения получения учебных виз и взаимодействия двух МВД по вопросам регулирования миграции.

Сегодня между Украиной и Канадой создана рабочая группа, которая занимается проработкой вопроса безвиза. Ведь это также выгодно и для Канады. Последняя будет иметь безусловную политическую выгоду, ведь облегчит жизнь диаспоре. Ко всему, еще и канадские консерваторы смогут рассчитывать на дополнительные голоса, так как именно они подняли снова вопрос безвиза на поверхность во время прошлых парламентских выборов в своей стране.

Говоря конкретно: можем ждать безвиз в среднесрочной перспективе.

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Какая у нас ситуация с ЗСТ?

В настоящее время соглашение находится на этапе обновления, по словам посла Канады в Украине Ларисы Галадзы. В ее текст планируют включить, в частности, и вопросы облегчения процедуры инвестирования.

Тарас, как должны развиваться наши отношения с Канадой в этом году?

Нам нужно будет делать акцент на военном сотрудничестве и экономике. Надо добиться получения доступа к информации, которую собирает RADARSAT, для того, чтобы эффективнее противодействовать российской угрозе и увеличить объем инвестиций из Канады.

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