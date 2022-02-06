Про канадські інвестиції в Україну, категоричне несприйняття Канадою російської політики та всесторонню підтримку Києва на шляху до євроатлантичної інтеграції – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів CEO аналітичного центру ADASTRA, дослідник канадського аналітичного центру CGAI Тарас Проданюк.

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Останні події в україно-канадських відносинах

Як скандал із Нікопольською СЕС позначиться на перспективах канадського інвестування в Україну?

Ситуація довкола цієї СЕС розвивається не найкращим чином уже доволі давно. Якщо бути точним, то цій сумній історії вже понад рік. Вона розпочалася ще минулої зими.

На самому початку представники TIU Canada зіштовхнулися з тим, що керівництво НФЗ банально відімкнуло живлення, підведене до енергогенеруючих панелей. На підприємстві відключення пояснили необхідністю проведення ремонтних робіт. Конкретно мова тоді йшла про відновлення електротрасформатора. Зауважмо, що канадська сторона встигла попрацювати тоді близько 3 – 4 місяців до того, як їхні генеруючі потужності знеструмили під приводом потреби ремонту. Електропостачання немає ось вже понад рік.

Глава канадського підприємства Майкл Юркович, після того як судова справа, започаткована минулого літа, так і не зрушила з місця через саботування процесу, буквально в переддень Нового Року заявив, що вони у компанії ухвалили рішення про згортання всього обладнання та його переміщення подалі від НФЗ.

Воно і не дивно, враховуючи, що акціонерами заводу виступають такі фінансово-промислові елітарії, як Коломойський та Пінчук. Юркович заявляв, що йому надходила пропозиція продати фактично за безцінь сонячну електростанцію. А також гендиректор TIU говорив, що був тиск і спроби вплинути на його людей. Найімовірніше, це було ініційовано тими таки олігархами. Саме тому було прийнято рішення піти геть від зони впливу фінансово-промислових еліт, що намагалися корумпувати наших канадських друзів.

Загалом, на інвестиційний клімат такий інцидент вплинути сильно не зможе. Наша країна продовжить залишатися землею великих можливостей для канадських інвесторів. Навіть попри присутність тут досить значних ризиків. В тому числі й тих, які криються у недосконалій судовій системі.

Що повинна була робити українська влада у цій ситуації?

Потрібно просто перестати декларувати боротьбу з олігархами, а перейти до реальних дій. Проте, за великим рахунком, центральна влада не конче мусить реагувати на конфлікти приватних бізнесових інтересів. В даній ситуації, може, хіба що, дещо постраждати імідж Зеленського, який особисто гарантував іноземним інвесторам цілковиту безпеку капіталовкладення в нашу країну. Тим більше враховуючи, що не так давно президент ініціював створення ради бізнес-нянь, завданням яких буде захист іноземних інвестицій в українську економіку.

Як, на вашу думку, реагуватиме Канада на судову справу Порошенка?

Схильний вважати, що канадські політики будуть дотримуватися нейтралітету. В усякому разі, доки процес над п'ятим президентом не почне рухатися в бік упередженого розслідування, як це часто буває в рамках нашої судової системи.

Українське лобі в Канаді та місце діаспори в ньому

Христя Фріланд – заступниця прем'єр-міністра Канади / Фото The Ukrainian Weekly

Наскільки суттєво на наші взаємини з Канадою впливає тамтешнє українське лобі? Зокрема, яка роль діаспорян у процесі просування інтересів України.

Діаспору я б назвав надзвичайно серйозним гравцем у цьому контексті. Щоправда, тільки коли мова заходить про культурні зв'язки між нашими країнами.

Загалом для українських канадців зараз важливими є три напрями наших двосторонніх відносин з Оттавою:

Перше – це питання актуалізації трагедії Голодомору.

Друге – прогрес у контексті євроатлантичної інтеграції України.

Третє – допомога у протидії російській агресії.

Досить значний суто політичний вплив можуть справляти лише окремі вихідці з діаспори. Такою фігурою можна назвати Христю Фріланд, яка нині обіймає посаду заступниці прем'єр-міністра в уряді Джастіна Трюдо.

Якщо ж говорити про лобістські групи в канадському парламенті, які цілеспрямовано відстоюють наші інтереси, то на думку одразу спадає неформальна група дружби з Україною. Вона бере на себе функцію налагодження міжпарламентських зв'язків. З нашого боку, відповідно, існує група дружби з Канадою, очолювана Лесею Забуранною.

З останніх досягнень українського лобі можна відзначити сприяння збільшенню обсягу канадських інвестицій в нашу економіку.

Чи існує в Канаді російське лобі на противагу українському?

Звичайно, як і у будь-якій країні. Проте, воно надзвичайно малочисельне. А тому й нездатне бодай якимось чином впливати на наші відносини. Передовсім, це пов'язано з категоричним несприйняттям канадцями Росії, як такої.

Між Канадою та РФ дружні відносини існували до 2008-го, коли трапилося російське вторгнення до Грузії. З того часу взаємини рухалися стабільно по низхідній. 2014 року двосторонні відносини між Москвою та Оттавою взагалі померли.

Економічна та військово-технічна співпраця

Візуалізація космодрому для запусків української ракети "Циклон-4М"

Яке майбутнє у нашого з Канадою спільного проєкту, в якому фігурує концерн "Антонов"?

Питання розвитку авіації знову з'явилося на порядку денному, відколи Зеленський прийшов до влади.

Сьогодні у Канаді зареєстрована компанія Antonov Canada. Її завданням нині є розробка проєкту літака Ан-74 для його подальшої побудови. Канадській стороні літак цікавий через його термостійкість. Він може пролетіти там, де інші борти не можуть. Першочергово – над арктичними канадськими територіями.

Подібна співпраця – шанс для нас в першу чергу зарекомендувати себе потужною авіакосмічною державою. Та й заробіток ніколи не буде зайвим на додачу до іміджевих здобутків.

Україно-канадському космодрому бути?

Космодром будуватимуть у канадському Галіфаксі. Першопочатково це будівництво вигідне для нас – ми запозичимо технологію його проведення. Але загалом має місце обмін досвідом – у тому числі й ми теж можемо передати канадським партнерам свій будівничий досвід.

Що у нас із військово-технічним питанням на канадському напрямку?

Військово-технічна взаємодія – невід'ємна складова нашого з Канадою стратегічного партнерства. Минулого року маємо неабиякі успіхи в плані лібералізації торгівлі зброєю. Вже практично усунуті всі бюрократичні бар'єри в цьому сегменті торгово-економічних відносин. А це своєю чергою означає, що ми абсолютно безперешкодно можемо торгувати будь-якими видами озброєння.

Що ж стосується допомоги з боку Канади у нашому протистоянні з Росією, то тут варто згадати про дані, які ми збирали до 2016 року завдяки канадській ракеті RADARSAT. Потім цю програму закрили через її високу вартість для канадського уряду, як пояснили пізніше самі ж канадці.

Інформація стосувалася розташування російських сил на Донбасі та біля російсько-українського кордону. Зараз надання доступу до інформації, яку фіксує супутник, у канадському парламенті просувають консерватори.

Припускаю, що перемовини щодо необхідності відновлення нашого доступу до RADARSAT поновилися, коли до України прилітав начальник штабу оборони ЗС Канади. Він міг це обговорювати з нашим міністром Рєзніковим. На 100% цього стверджувати не можна, однак, такі розмови мали всі шанси стати частиною конфіденційних непублічних домовленостей. Нам це зараз потрібно, як ніколи раніше. Маємо виводити військово-технічну співпрацю між Києвом та Оттавою на якісно новий рівень.

Стосовно безоплатної військової допомоги, треба сказати, що Канада залюбки надасть нам її щойно зможе прибрати формальні, в тому числі й юридичні перешкоди.

Тарас Проданюк / Фото надано сайту 24 каналу

Безвіз, ЗВТ і майбутнє двосторонніх відносин

Коли нам варто очікувати ухвалення рішення про безвізовий режим із Канадою?

Запровадження безвізу між нашими державами присутнє на міжнаціональному порядку денному вже давно. Ще починаючи з 2008-го. Загалом ми рухаємося в правильному напрямку. В цьому аспекті потрібно радше апелювати до Канади, оскільки найбільша затримка присутня саме з її боку. Канадська верхівка постійно аналізує, які ризики та переваги принесе це рішення. Дуже великий внесок у позитивний для України підсумок такої угоди зробило надання нам безвізу з ЄС. На додачу маємо спрощення міграційних процедур в частині полегшення отримання навчальних віз та взаємодії двох МВС з питань регулювання міграції.

На сьогодні між Україною та Канадою створена робоча група, яка займається пропрацюванням питання безвізу. Бо ж це так само вигідно і для Канади. Остання матиме безумовний політичний зиск, адже полегшить життя діаспорі. До всього, ще й канадські консерватори зможуть розраховувати на додаткові голоси, позаяк, це саме вони підняли знову питання безвізу на поверхню під час минулих парламентських виборів у своїй країні.

Говорячи конкретно: можемо чекати на безвіз у середньостроковій перспективі.

До теми "Дорогий Санта, хочу Україну й Північний полюс": канадське ЗМІ потролило Путіна

Яка у нас ситуація із ЗВТ?

Зараз угода перебуває на етапі оновлення, за словами послині Канади в Україні Лариси Галадзи. До її тексту планують включити, зокрема, і питання полегшення процедури інвестування.

Тарасе, як мають розвиватися наші з Канадою відносини цього року?