Канада отправила в Украину самолет с военной помощью

Канада направила в Украину транспортный самолет с военной помощью. Ее предоставили в рамках продолжения и расширения операции UNIFIER.

Что Канада отправила в Украину

Самолет военно-воздушных сил Канады C-177 Globemaster вылетел с авиабазы "Трентон" в ночь на 4 февраля. На его борту находилось нелетальное вооружение для Украины.

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В Министерстве обороны Канады пояснили, что помощь связана с недавним заявлением властей о поддержке Киева на фоне эскалации на границе, а также с расширением канадской тренировочной миссии.

Канада твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Эта помощь еще больше поможет украинским силам безопасности защищаться от угроз России и наращивания войск,

– говорится в сообщении.

В самолет погрузили:

средства индивидуальной защиты,

средства для перевозки грузов,

разведывательное оборудование,

оборудование для ведения наблюдения.

Кроме того, вылетела группа канадских специалистов, которые должны научить украинских военных правильно пользоваться этим оборудованием. Кстати, время и место прибытия инструкторов не указывают в целях безопасности.

Как действует Канада на фоне российской эскалации в отношении Украины

На фоне скопления российских войск у границ Украины министр обороны Канады Ананд Анита прибыла в Киев с рабочим визитом. Чиновница встретилась с украинскими коллегами и пообещала, что вскоре в Украину прибудет 60 военных инструкторов из Канады.

Торонто решило отозвать часть работников посольства в Украине на родину. Впоследствии страна призвала всех своих граждан покинуть наше государство на коммерческих рейсах.

Кроме того, Канада решила переместить свой военный контингент в Украине подальше от границы с Россией. В частности, армейцев отправили на запад от реки Днепр.

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С 2015 года Канада предоставила Украине нелетальную военную технику более чем на 23 миллиона долларов. Это оборудование включало в себя системы связи, которые используют для полевых операций, мобильный полевой госпиталь и оборудование для утилизации взрывчатки.