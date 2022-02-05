Канада отправила в Украину самолет с военной помощью

5 февраля 2022 , 08:43
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Источник:

правительство Канады

Канада направила в Украину транспортный самолет с военной помощью. Ее предоставили в рамках продолжения и расширения операции UNIFIER.

Что Канада отправила в Украину

Самолет военно-воздушных сил Канады C-177 Globemaster вылетел с авиабазы "Трентон" в ночь на 4 февраля. На его борту находилось нелетальное вооружение для Украины.

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В Министерстве обороны Канады пояснили, что помощь связана с недавним заявлением властей о поддержке Киева на фоне эскалации на границе, а также с расширением канадской тренировочной миссии.

Канада твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Эта помощь еще больше поможет украинским силам безопасности защищаться от угроз России и наращивания войск,
 – говорится в сообщении.

В самолет погрузили:

  • средства индивидуальной защиты,
  • средства для перевозки грузов,
  • разведывательное оборудование,
  • оборудование для ведения наблюдения.

Кроме того, вылетела группа канадских специалистов, которые должны научить украинских военных правильно пользоваться этим оборудованием. Кстати, время и место прибытия инструкторов не указывают в целях безопасности.

Обратите внимание! С 2015 года Канада предоставила Украине нелетальную военную технику более чем на 23 миллиона долларов. Это оборудование включало в себя системы связи, которые используют для полевых операций, мобильный полевой госпиталь и оборудование для утилизации взрывчатки.

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Автор: Софія Мінджоса