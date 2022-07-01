Канада передаст для ВСУ жизненно важную военную технику, – Резников

Канада усилит военную помощь Украине. В частности, предоставит бронированные машины боевой поддержки и беспилотные камеры.

Это подтвердил Министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, такой шаг будет иметь решающее значение для способности Украины противостоять агрессору.

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Новая помощь для Украины

Министр обороны Украины подчеркнул, что на днях власти Канады сообщили хорошие новости о новых поставках оружия.

Важное для ВСУ сообщение о дальнейших поставках важных средств – бронированных машин боевой поддержки и камер для дронов. Решающее значение для нашей способности противостоять агрессору,

– написал Резников.

Поддержка Канады: основное

Как сообщил министр иммиграции Канады, выехавшие сюда из-за войны украинские беженцы смогут претендовать на правительственную финансовую помощь, которая составит 3 тысячи долларов.

Кроме помощи беженцам, Канада оказывает Украине финансовую поддержку и вводит необходимые санкции против России. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывал, что Украина получит от Канады, по последним данным, 800 миллионов долларов помощи. По словам Шмыгаля, это действительно большая сумма, учитывая, что они уже предоставляли Украине около 400 миллионов долларов. Для нас эти средства очень важны.

Кроме этого, Джастин Трюдо объявил, что Канада вводит дополнительные санкции против страны-агрессорки. Под запретом окажутся 6 физических и 46 юридических лиц, связанных с оборонным сектором России.

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