Канада перемещает свой военный контингент в Украине
Источник:The Globe and Mail
Из-за угрозы эскалации России Канада решила переместить свои войска в пределах Украины. В частности, их отправили на запад от реки Днепр.
Причину передислокации не называют
О перемещении военного контингента рассказала министр обороны Канады Анита Ананд. Она подчеркнула важность обеспечить защиту бойцам.
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Наши вооруженные силы переместились к западу от реки Днепр. Мы продолжим принимать меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности наших канадских военных,
– сказала министр.
Отметим, она не рассказала, почему именно приняли решение о передислокации.
Министр обороны находится в Киеве
30 января Ананд прибыла с рабочим визитом в Украину. В аэропорту ее встретил заместитель министра обороны Александр Полищук.
В Украине канадский политик пробудет 2 дня. Здесь она проведет встречу с главой Минобороны Алексеем Резниковым.Обратите внимание! Правительство Канады выделит Украине 340 миллионов долларов немедленной поддержки. Эти деньги направят на продление операции UNIFIER еще на три года – до конца марта 2025-го.
Канада может предоставить Украине оружие
Издание CBC сообщило, что из-за агрессии России Канада может оказать вооруженным силам Украины военную помощь. Речь идет о стрелковом оружии и военном снаряжении. Однако официально канадское правительство эту информацию не подтвердило.
В то же время премьер Джастин Трюдо объявил предложение кредита Украине объемом до 120 миллионов канадских долларов. Кроме того, политик намекнул на дополнительную военную помощь Украине.
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