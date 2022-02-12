Канада приостанавливает работу посольства в Киеве и отправляет дипломатов во Львов

Канада решила на время приостановить работу своего посольства в Киеве.

Соответствующее сообщение появилось на сайте канадского правительства вечером 12 февраля. Там процитировали заявление Мелани Жоли, министра иностранных дел страны.

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Жоли объяснила, что придется временно прекратить работу посольства Канады в Киеве. "Мы перенесем нашу деятельность во временный офис во Львове", – уточнила она. Такое решение было принято с учетом дальнейшего ухудшения ситуации безопасности, вызванного наращиванием российских войск возле границ Украины.

В канадском МИД рассказали, что услуги для граждан Канады будут предоставлять именно во временном офисе во Львове. Впрочем, только по предварительной записи. "Однако наши возможности по предоставлению консульской помощи могут стать все более ограниченными", – предупредили в ведомстве.

Канадцев просят покинуть Украину

Министр иностранных дел подчеркнула, что приоритетом канадских властей, как и всегда, является обеспечение безопасности всех граждан.

Канадцам следует избегать поездок в Украину. Мы призываем тех, кто сейчас находится в Украине, уехать сейчас,

– подчеркнула Жоли.

Она заверила, что работу посольства в Киеве обязательно возобновят, как только ситуация в Украине позволит обеспечить надлежащее предоставление услуг и обеспечить безопасность дипломатов.

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