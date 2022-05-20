Канада ввела новые санкции против россиян и запретила торговлю предметами роскоши

Канада ввела очередные антироссийские санкции из-за полномасштабного вторжения государства-агрессорки в Украину. Ограничения касаются русских олигархов, также импорта и экспорта предметов роскоши.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Канады. Новые ограничения правительство вводит в рамках Регламента специальных экономических санкций против России.

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Санкции против олигархов и их семей

Новые санкции налагают ограничения на 14 человек, включая российских олигархов, членов их семей и близких приспешников путинского режима. Отмечается, что попавшие под них непосредственно способствовали бессмысленной войне Владимира Путина в Украине и несут ответственность за страдания нашего народа.

Путинский режим должен и будет отвечать за свои неоправданные деяния. Канада вместе с союзниками будет постоянно поддерживать давление на российский режим, пока он больше не сможет вести войну. Мы непоколебимы в нашей поддержке Украины и ее народа,

– заявила министерша иностранных дел Мелани Джоли.

Запрет на торговлю предметами роскоши

Новый пакет канадских санкций также запрещает экспорт предметов роскоши в Россию и их ввоз из государства-агрессорки.

В частности, правительство Канады запрещает экспортировать в Россию:

алкогольные напитки;

табак;

текстильные изделия;

спортивная одежда;

обувь;

роскошная одежда и аксессуары;

ювелирные изделия;

кухонные принадлежности;

искусство.

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Кроме того, из государства-агрессорки новым пакетом санкций Канада запрещает ввоз:

алкогольных напитков;

морепродуктов;

рыбы;

непромышленных бриллиантов.

По информации, в 2021 году вместе все эти категории представляли товары на сумму – 75,7 миллионов долларов. Кроме того, правительство Канады вводит запрет на экспорт товаров, которые могут использоваться в России при производстве оружия.

Канада будет давить на российский режим

"Такие меры помогут дальше давить на российский режим, чтобы он прекратил свое неоправданное вторжение в Украину. Канада будет продолжать работать со своими партнерами в международном сообществе, чтобы поддержать украинский народ, в то время, когда он борется за свой суверенитет, территориальную целостность и независимость, - говорится в заявлении правительства.

Санкции против России: последнее

Венгерская энергетическая группа MOL планирует начать модернизацию . Отмечается, что инженерам сообщили, чтобы они подготовились к тому, что в будущем российской нефти в системе больше не будет.

Великобритания ввела очередные санкции против нескольких авиакомпаний из России. Теперь они не могут реализовывать свои слоты в аэропортах этой страны.

Австралия ввела новые санкции против российских пропагандистов и чиновников – ограничения касаются 11 человек и 12 организаций. Отмечается, что в список попал также экснардеп Верховной Рады Илья Кива.

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