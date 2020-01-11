Канада уточнила количество своих граждан, погибших в авиакатастрофе МАУ

В авиакатастрофе украинского самолета МАУ, который сбили несколько военных ракет 8 января, было 57 граждан Канады. Сначала говорилось о 63.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань уточнил количество жертв 10 января, сообщает ВВС.

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Многие пассажиры самолета МАУ должны были лететь из Киева в Торонто. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что 138 человек с этого рейса должны были направляться в Канаду.

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Авиакатастрофа МАУ в Иране: кратко о главном

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

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Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. Президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, так как за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.

Впоследствии разведки ведущих стран мира в один голос заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

11 января Иран официально сообщил, что военные случайно сбили украинский самолет. Украина потребует полной компенсации и расследования трагедии от Ирана.

Авиакатастрофа МАУ в Иране / Карта 24 канала