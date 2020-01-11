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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Канада уточнила кількість своїх громадян, які загинули в авіакатастрофі МАУ

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      Канада уточнила кількість жертв в авіакатастрофі / Getty images

      В авіакатастрофі українського літака МАУ, якого збили декілька військових ракет 8 січня, було 57 громадян Канади. Спершу мовилося про 63.

      Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань уточнив кількість жертв 10 січня, повідомляє ВВС.

      Що сталося: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      Багато пасажирів літака МАУ мали летіти з Києва до Торонто. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше заявив, що 138 людей з цього рейсу мали прямувати до Канади.

      Важливо!  Повний список загиблих – за посиланням.

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

      Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.

      Зверніть увагу: Іран ракетами збив літак МАУ над Тегераном: реакція України

      Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.

      Згодом розвідки провідних країн світу в один голос заявили, що український літак збила ракета Ірану.

      11 січня Іран офіційно повідомив, що військові випадково збили український літак. Україна вимагатиме повної компенсації та розслідування трагедії від Ірану.

      карта катастрофа літака МАУ в Ірані мапа падіння літака
      Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Карта 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані Канада Жертви МАУ авіація
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