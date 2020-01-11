Канада уточнила кількість своїх громадян, які загинули в авіакатастрофі МАУ
В авіакатастрофі українського літака МАУ, якого збили декілька військових ракет 8 січня, було 57 громадян Канади. Спершу мовилося про 63.
Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань уточнив кількість жертв 10 січня, повідомляє ВВС.
Що сталося: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
Багато пасажирів літака МАУ мали летіти з Києва до Торонто. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше заявив, що 138 людей з цього рейсу мали прямувати до Канади.
Важливо! Повний список загиблих – за посиланням.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне
Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.
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Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
Згодом розвідки провідних країн світу в один голос заявили, що український літак збила ракета Ірану.
11 січня Іран офіційно повідомив, що військові випадково збили український літак. Україна вимагатиме повної компенсації та розслідування трагедії від Ірану.