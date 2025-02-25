"Он хочет уничтожить наш суверенитет": более 240 тысяч канадцев подписали петицию против Маска

Заявления Илона Маска возмущают не только американцев, но и канадцев. Жители Канады обвинили миллиардера в том, что он вмешивается во внутренние дела страны. Но даже те, кто хотел защитить Маска, меняют свое мнение.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на петицию на сайте Палаты общин Канады. На момент публикации новости документ набрал 242613 подписей.

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Почему в Канаде люди выступили против Маска

Илон Маск имеет гражданство Канады. Но его хотят лишить канадского паспорта.

Маск занимался деятельностью, которая противоречит национальным интересам Канады. Он использовал свое богатство и власть, чтобы повлиять на наши выборы. Теперь он стал членом иностранного правительства, который пытается уничтожить суверенитет Канады. Поэтому необходимо рассмотреть попытки Илона Маска атаковать суверенитет Канады,

– сказано на сайте.

Подписанты призывают премьер-министра Канады отменить статус двойного гражданства Илона Маска.

Петиция о лишении Маска канадского гражданства была опубликована 20 февраля, и уже через пять дней ее подписали более 240 тысяч.

Интересно! Канадская журналистка и писательница Екатерина Бродская выложила в Х пост, в котором призвала не лишать Маска гражданства, мол, это политическое преследование. Но когда Маск написал ей "Канада – это не настоящая страна", журналистка ответила. "Что ж, я передумала. Если страна не настоящая, то и гражданство не нужно".

Маск присоединился к кампании Трампа против Канады. Он высмеял Трюдо, назвав того девушкой.