Женщина рассказала 24 Каналу, что искренне восхищается стойкостью своих бойцов и считает их одними из лучших военных.

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Что больше всего поразило канадку на службе в Украине?

По словам Эйприл, часто бойцы приходят, имея иногда 6 месяцев до завершения срока. Многие из них приходят из-за того, что они родом из Донецка, Мелитополя и других оккупированных мест.

Многие приходят без ресурсов, но с большим сердцем. Эти мужчины уже научились выживать на протяжении всей жизни, и они одни из лучших военных, которых я когда-либо видела. Я очень поражена и чувствую, что нахожусь именно там, где должна быть,

– отметила медик.

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Поскольку Эйприл единственная, кто разговаривает на английском, то в начале было сложно. Но с помощью карточек она изучила медицинские термины. Она слушала, как ребята общаются между собой на полигоне. Часто ей очень помогали жесты.

"Я знаю много слов, которые мне нужно знать. Сейчас я немного лучше понимаю разговорный украинский, но каждый день я учу что-то новое. Я изучаю русский, украинский, а также суржик и пытаюсь в этом разобраться. Поэтому надо как-то справляться с этим. И всегда есть приложение-переводчик, но мы им не очень часто пользуемся, потому что он не всегда доступен", – рассказала женщина.

Эйприл говорит, что со временем к этому привыкаешь, потому что на передовой очень редко есть возможность говорить на английском, поэтому даже начинает забывать слова. Женщина вспоминает, что получила позывной "Бабушка", потому что часто говорила, что очень устала. В ответ она слышала: "Ты звучишь как бабушка".

Когда она только пришла в армию, то относилась ко всему иначе, не подстраивалась, как все остальные. Если она считала, что ее бойцам нужны лучшие условия, то выступала против людей, которые выше ее по званию. Так медик запустила протоколы по ВИЧ и тестированию на наркотики. Все это она делала за собственные средства.

Я начала заботиться о них. Ребята звонили мне: "Я нашел собаку. У тебя есть молоко или что-то для маленького щенка?" Или "Бабушка, у меня клещи на спине, можешь помочь". А на часах – час ночи. Или иногда, когда они говорят: "Мы уезжаем, а магазины закрыты, что у тебя есть". Мой дом забит вещами для ребят. Это не мой дом, это просто средство помощи. У меня есть только маленькое место для сна, поэтому я забочусь о них круглосуточно,

– сказала Эйприл.

Как присоединиться к армии после 60 лет?

Принятый в 2025 году закон №4539-ІХ позволяет гражданам старше 60 лет добровольно поступить на военную службу по контракту сроком на 1 год с возможностью ежегодного продления до конца военного положения. Добровольцы могут выбирать боевые, тыловые или административные должности в любом роде войск при условии пригодности по состоянию здоровья и обязательного письменного согласия командира части.

Процедура оформления контракта состоит из следующих шагов: получение письма-согласия от командира выбранной воинской части; подачи заявления и полученного письма в ТЦК и СП; прохождения ВВК и прибытия в часть.