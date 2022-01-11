Канал "Рада" нечаянно "похоронил" Стефанчука: тот отреагировал с юмором
Источник:24 канал
В эфире парламентского телеканала "Рада" случайно "похоронили" главу Верховной Рады Руслана Стефанчука. Скриншот из эфира уже облетел соцсети. Отреагировал и сам Стефанчук.
Оконфузился канал во вторник, 11 января примерно в 13:00. В большинстве своем люди восприняли курьез с юмором.
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Причем здесь смерть
В эфире обсуждали новость о смерти президента Европейского парламента Давида Сассоли. Руслан Стефанчук комментировал трагическое событие, а под его фотографией в этот момент был титр: "Внезапно умер".
Речь, конечно, о Сассоли. Однако такой курьез насмешил зрителей.
"Рада" насмешила зрителей / Скриншот эфира
Реакция Стефанчука
Глава Верховной Рады не возмутился, а лишь поддержал волну юмора. Он опубликовал на своей странице в фейсбуке ссылку на песню "Не спеши ты нас хоронить" группы Chaif.
Реакция Руслана Стефанчука на курьез в эфире / Скриншот сообщения
Что известно о канале "Рада"
- Телеканал вышел в эфир в обновленном формате. Новая и студия.
- Обновленное вещание стартовало в режиме телемарафона, однако там планируют запускать и ток-шоу.
- В СМИ сообщали, что перезапуском канала занимается Алексей Семенов. Как известно, он запускал каналы пророссийского политика Виктора Медведчука и "Прямой".
- Канал уже не первый раз сконфузился.