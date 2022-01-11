Канал "Рада" нечаянно "похоронил" Стефанчука: тот отреагировал с юмором

В эфире парламентского телеканала "Рада" случайно "похоронили" главу Верховной Рады Руслана Стефанчука. Скриншот из эфира уже облетел соцсети. Отреагировал и сам Стефанчук.

Оконфузился канал во вторник, 11 января примерно в 13:00. В большинстве своем люди восприняли курьез с юмором.

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Причем здесь смерть

В эфире обсуждали новость о смерти президента Европейского парламента Давида Сассоли. Руслан Стефанчук комментировал трагическое событие, а под его фотографией в этот момент был титр: "Внезапно умер".

Речь, конечно, о Сассоли. Однако такой курьез насмешил зрителей.

"Рада" насмешила зрителей / Скриншот эфира

Реакция Стефанчука

Глава Верховной Рады не возмутился, а лишь поддержал волну юмора. Он опубликовал на своей странице в фейсбуке ссылку на песню "Не спеши ты нас хоронить" группы Chaif.

Реакция Руслана Стефанчука на курьез в эфире / Скриншот сообщения

Что известно о канале "Рада"