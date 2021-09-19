Канберра до соглашения с США и Британией выражала недовольство Франции, – Минобороны Австралии
Источник:ABC
Министр обороны Австралии заявил, что они выражали Франции недовольство из-за контракта относительно подводных лодок. В частности утверждают, что это продолжалось несколько лет.
Министр обороны Австралии Питер Даттон рассказал, что его страна была "искренняя, открытая и честная". В частности так он комментировал отношения с Францией.
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Австралия заявила, что выражала Франции недовольство
Даттон заверил, со Австралия была "искренняя, открытая и честная" в отношениях с Францией касательно многомиллиардной оборонной сделки.
Предположения о том, что озабоченность не была отмечена правительством Австралии, просто противоречат тому, что было публично заявлено и, конечно же, тому, что публично озвучивалось в течение длительного времени...
– заявил Даттон.
Кстати, соглашение между Францией и Австралией разорвали из-за создания альянса между Британией, США и Австралией – AUKUS.
Коротко о создании AUKUS
- 16 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства AUKUS для укрепления сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.
- Астралия теперь получит с помощью американских и британских технологий 8 подводных лодок с атомными двигателями. Также, по мнению аналитиков, военный альянс является антикитайским.
- Более того, ранее заключенный контракт на строительство субмарин с Францией потерял смысл – Канберра его разорвала в одностороннем порядке.
- В Париже это расценили как удар в спину. Поэтому отозвали своих послов из Британии и Австралии.