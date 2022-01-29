Канцлер Австрии увидел связь в российско-украинском конфликте и росте цены на газ

29 января 2022 , 17:44
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брифинг канцлера Австрии

Австрийские власти считают, что конфликт России и Украины имеет влияние на рост цен на газ в Европе. Из-за вероятного вторжения России ситуация осложняется еще больше.

Ситуация между Украиной и Россией якобы является драйвером цен на газ в Европе. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

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Конечно, конфликтная ситуация между Украиной и Россией также является драйвером цены на газ. Ситуация более чем напряженная,
– заявил он.

Также Нехаммер утверждает, что есть все больше признаков достаточных военных мощностей России для частичного вторжения.

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Автор: Оксана Княжик