"Не в наших интересах": кандидат в президенты США против вступления Украины в НАТО

Кандидат на предстоящих выборах в США Рон Десантис заявил, что членство Украины в НАТО не в интересах безопасности Соединенных Штатов. Это якобы вызовет только большее обязательство со стороны страны.

Важно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не сомневается, что Украина будет в НАТО. Он утверждал, что важно больше не позволить России ставить под угрозу безопасность в Европе.

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Десантис против Украины в Альянсе

Рон Десантис выступил против членства Украины в НАТО. Десантис является действующим губернатором южного штата Флорида, однако он сообщил, что будет кандидатом на предстоящих президентских выборах в США от республиканцев. Он является основным конкурентом Дональда Трампа.

Политик убеждает, будто вступление Украины в Альянс невыгодно для США. Это вызовет только обязательства, а страна ничего не получит.

Я не думаю, что членство в НАТО в наших интересах. Все, что даст, больше обязательств для нас. Итак, если нам прибавляется больше обязательств, какие выгоды мы получаем?

– интересуется Десантис.

Впоследствии он добавил, что США не должны давать Украине чистый чек Украине, если она не использует рычаги влияния, чтобы закончить конфликт.

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