Кандидатов на должности в Кабмине представят после совещания "Слуг" в Трускавце, – Арахамия

Давид Арахамия заявил, что новые кадровые изменения в Кабмине могут состояться в начале октября. По его словам, процесс начнется после выездного заседания "Слуги народа" в Трускавце.

Глава провластной фракции отметил, что после большого совещания партия представит своих кандидатов на должности министров. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

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Кадровые изменения стоят (на повестке дня – 24 канал). Я их анонсировал в конце сентября, но немного мы задерживаемся. Это, условно, будет первая декада октября,

– сказал нардеп.

"Мы в Трускавце эти вопросы обсуждать будем. Я думаю, по приезду уже будут анонсированы кандидаты и уже хранить это в секрете не будет смысла", – добавил Давид Арахамия.

Вероятные кадровые изменения в правительстве Шмыгаля

В начале сентября СМИ, ссылаясь на источники во власти, стали активно писать о смене трех министров в правительстве Дениса Шмыгаля.

Речь идет об увольнении министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

О возможных изменениях в правительстве говорили и глава государства Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.