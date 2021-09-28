Кандидатов на должности в Кабмине представят после совещания "Слуг" в Трускавце, – Арахамия
Источник:24 канал
Давид Арахамия заявил, что новые кадровые изменения в Кабмине могут состояться в начале октября. По его словам, процесс начнется после выездного заседания "Слуги народа" в Трускавце.
Глава провластной фракции отметил, что после большого совещания партия представит своих кандидатов на должности министров. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.
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Кадровые изменения стоят (на повестке дня – 24 канал). Я их анонсировал в конце сентября, но немного мы задерживаемся. Это, условно, будет первая декада октября,
– сказал нардеп.
"Мы в Трускавце эти вопросы обсуждать будем. Я думаю, по приезду уже будут анонсированы кандидаты и уже хранить это в секрете не будет смысла", – добавил Давид Арахамия.Обратите внимание! Выездное заседание фракции "Слуга народа" состоится в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце. Пройдет собрание 1 – 2 октября.
Вероятные кадровые изменения в правительстве Шмыгаля
- В начале сентября СМИ, ссылаясь на источники во власти, стали активно писать о смене трех министров в правительстве Дениса Шмыгаля.
- Речь идет об увольнении министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.
- О возможных изменениях в правительстве говорили и глава государства Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.