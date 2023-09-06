В Днепре полицейский хотел денег от волонтера и матери патриотов: в полиции отреагировали

В Днепре капитан полиции очень хотел "договориться" с волонтером, который передвигался без техосмотра и страхования. Женщина решила заплатить штраф государству, но после этого вспыхнул конфликт.

На одном из блокпостов Днепра полицейский остановил волонтер и хотел, чтобы и ему заплатила. Он говорил по-русски и заявил, что "ждет Россию".

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Решил "договориться" с волонтерами

По словам Ксении Быковой, при осмотре машины на блокпосте оказалось, что на авто нет ни техпаспорта, ни страхования.

"Каюсь - у меня действительно нет ни техосмотра, ни страхования. Да еще пару царапин и стекло немного таво, потому что не цветы по свадьбам развозим и не мороженое детям. Вы видите только верхушку работы, и это правильно", - написала она.

Однако после того, как полицейский узнал, что в транспорте волонтеры, у него "загорелись глаза" и захотел "договориться". По словам волонтера, он дал ей выбор: либо штраф, либо попытка "решить" этот вопрос.

Он со всех сторон, сил давит – договориться. Я выбрала штраф. Здесь все честно, виновата – заплати государству,

– написала она.

В то же время женщина рассказала, что не удержалась и сделала полицейскому замечание по поводу языка. После этого он рассказал все, что думает об украинских патриотах. Тогда и оказалось, что "если бы не такие б**ди", как волонтер, здесь "давно была бы Россия". Вероятно, мужчина хотел ускорить приход врага.

По словам Ксении Быковой, мужчину мало интересовало, что она увозит в багажнике. Капитана интересовала только возможность "договориться"

По информации волонтера, зовут капитана полиции Коробков Андрей Николаевич.

Полицейскому назначили проверку личной

Представитель полиции Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии 24 Канала рассказала, что полиция приняла меры.

По указанному факту уже назначена личная проверка,

– сказала она.

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