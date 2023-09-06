В Днепре полицейский хотел денег от волонтера и матери патриотов: в полиции отреагировали
Источник:Ксения Быкова
В Днепре капитан полиции очень хотел "договориться" с волонтером, который передвигался без техосмотра и страхования. Женщина решила заплатить штраф государству, но после этого вспыхнул конфликт.
На одном из блокпостов Днепра полицейский остановил волонтер и хотел, чтобы и ему заплатила. Он говорил по-русски и заявил, что "ждет Россию".
Смотрите также Навязывал деткам "русский мир": в Украине задержали пророссийского учителя
Решил "договориться" с волонтерами
По словам Ксении Быковой, при осмотре машины на блокпосте оказалось, что на авто нет ни техпаспорта, ни страхования.
"Каюсь - у меня действительно нет ни техосмотра, ни страхования. Да еще пару царапин и стекло немного таво, потому что не цветы по свадьбам развозим и не мороженое детям. Вы видите только верхушку работы, и это правильно", - написала она.
Однако после того, как полицейский узнал, что в транспорте волонтеры, у него "загорелись глаза" и захотел "договориться". По словам волонтера, он дал ей выбор: либо штраф, либо попытка "решить" этот вопрос.
Он со всех сторон, сил давит – договориться. Я выбрала штраф. Здесь все честно, виновата – заплати государству,
– написала она.
В то же время женщина рассказала, что не удержалась и сделала полицейскому замечание по поводу языка. После этого он рассказал все, что думает об украинских патриотах. Тогда и оказалось, что "если бы не такие б**ди", как волонтер, здесь "давно была бы Россия". Вероятно, мужчина хотел ускорить приход врага.
По словам Ксении Быковой, мужчину мало интересовало, что она увозит в багажнике. Капитана интересовала только возможность "договориться"
По информации волонтера, зовут капитана полиции Коробков Андрей Николаевич.
Полицейскому назначили проверку личной
Представитель полиции Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии 24 Канала рассказала, что полиция приняла меры.
По указанному факту уже назначена личная проверка,
– сказала она.
Предатели, работающие на врага: последние новости
- В Житомирской области настоятель церкви УПЦ МП больше не сможет прислуживаться Путину. Он "погорел" при выполнении одного из его заказов. Настоятель церкви Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП планировал "промыть мозги" прихожанам российской пропагандой. С этой целью мужчина раздавал им листовки и брошюры соответствующего содержания. "Идеологическую обработку" задержанный осуществлял и в отношении своих коллег – священников.
- В украинской столице правоохранители задержали бизнесмена, после начала полномасштабной войны России перечислил в бюджет врага миллионы рублей. Добавляют, что подозреваемый также является основателем еще двух компаний, связанных с торговлей, в Москве. Перед началом полномасштабной войны России против Украины бизнесмен уехал в Европу, откуда и координирует деятельность его компаний.
- В четверг, 17 августа, в Офисе генпрокурора и СБУ сообщили, что объявили о подозрении инфлюэнсерце, провоцировавшей стычки у Лавры в Киеве. Из-за презумпции невиновности ее имя не указано, однако из контекста и фото можно догадаться, что речь идет о Кохановской..