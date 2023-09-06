На одному із блокпостів Дніпра поліцейський зупинив волонтерку та хотів, щоб та йому заплатила. Він розмовляв російською та заявив, що "чекає на Росію".

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Вирішив "домовитись" із волонтерами

За словами Ксенії Бикової, під час огляду машини на блокпості виявилося, що на авто немає ані техпаспорта, ані страхування.

"Каюсь – в мене дійсно немає ні техогляду, ні страхування. Та ще й пару подряпин і скло трохи тойво, бо не квіти по весіллях розвозимо і не морозиво дітям. Ви бачите лише верхівку роботи, і це правильно", – написала вона.

Проте після того, як поліцейський дізнався, що у транспорті волонтери, у нього "загорілися очі" та він захотів "домовитись". За словами волонтерки, він дав їй вибір: або штраф, або спроба "вирішити" це питання.

Він з усіх боків, сил давить – домовитися. Я вибрала штраф. Тут все чесно, винувата – заплати державі,

– написала вона.

Водночас жінка розповіла, що не втрималась та зробила поліцейському зауваження щодо мови. Після цього він розповів усе, що думає про українських патріотів. Тоді й виявилося, що "якби не такі б**ді", як волонтерка, тут би "давно була б Росія". Ймовірно, чоловік хотів пришвидшити прихід ворога.

За словами Ксенії Бикової, чоловіка мало цікавило, що вона везе в багажнику. Капітана цікавила лише можливість "домовитись"

За інформацією волонтерки, звати капітана поліції Коробков Андрій Миколайович.

Поліцейському призначили особову перевірку

Речниця поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська у коментарі 24 Каналу розповіла, що поліція вжила заходів.

За вказаним фактом вже призначено особову перевірку,

– сказала вона.

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