На одному із блокпостів Дніпра поліцейський зупинив волонтерку та хотів, щоб та йому заплатила. Він розмовляв російською та заявив, що "чекає на Росію".
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Вирішив "домовитись" із волонтерами
За словами Ксенії Бикової, під час огляду машини на блокпості виявилося, що на авто немає ані техпаспорта, ані страхування.
"Каюсь – в мене дійсно немає ні техогляду, ні страхування. Та ще й пару подряпин і скло трохи тойво, бо не квіти по весіллях розвозимо і не морозиво дітям. Ви бачите лише верхівку роботи, і це правильно", – написала вона.
Проте після того, як поліцейський дізнався, що у транспорті волонтери, у нього "загорілися очі" та він захотів "домовитись". За словами волонтерки, він дав їй вибір: або штраф, або спроба "вирішити" це питання.
Він з усіх боків, сил давить – домовитися. Я вибрала штраф. Тут все чесно, винувата – заплати державі,
– написала вона.
Водночас жінка розповіла, що не втрималась та зробила поліцейському зауваження щодо мови. Після цього він розповів усе, що думає про українських патріотів. Тоді й виявилося, що "якби не такі б**ді", як волонтерка, тут би "давно була б Росія". Ймовірно, чоловік хотів пришвидшити прихід ворога.
За словами Ксенії Бикової, чоловіка мало цікавило, що вона везе в багажнику. Капітана цікавила лише можливість "домовитись"
За інформацією волонтерки, звати капітана поліції Коробков Андрій Миколайович.
Поліцейському призначили особову перевірку
Речниця поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська у коментарі 24 Каналу розповіла, що поліція вжила заходів.
За вказаним фактом вже призначено особову перевірку,
– сказала вона.
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