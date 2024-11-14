Он был "мозгом": какой эффект будет иметь ликвидация в Крыму военного преступника Транковского

В Севастополе был ликвидирован капитан первого ранга Черноморского флота России Валерий Транковского. Он был причастен к осуществлению атак на территорию Украины, в частности, ракетами "Калибр". Поэтому его устранение является существенным ударом по врагу.

Такое мнение высказал 24 Каналу генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что Транковский был начальником штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота России. По его мнению, иногда заменить руководителя штаба труднее, чем командира.

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Удар по морально-политическому состоянию россиян

Маломуж объяснил, что такие люди как Транковский являются активными участниками терактов, и согласно законодательствам любой страны, террористы должны быть наказаны их же средствами.

Этот капитан первого ранга является организатором террористических атак не только по Львову, Виннице, Одессе и другим городам, – он системно направлял ракетоносители на все мирные территории Украины.

Он сознательно уничтожал мирное население, совершая акты геноцида и нарушая все нормы международного права. Поэтому в период войны мы имеем право и это наша обязанность нейтрализовать таких лиц,

– подчеркнул генерал армии.

В то же время это, по его мнению, мощный удар по морально-политическому состоянию россиян. Новый руководитель, который придет на место Транковского, как и другие российские военные, будут знать, что будут наказаны в период войны физически, а после войны их ждут судебные процессы.

"Это будет очень влиять на готовность проведения террористических атак и перспективу их оставления в тех или иных регионах. В частности, на личный состав и офицеров, которым отдают приказ наносить такие удары. Многие из них будут убегать", – предположил он.

Важно. Валерий Транковский является военным преступником, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине. По его приказу, в частности, была атакована ракетами "Калибр" Винница в июле 2022 года. В результате обстрела погибло 29 мирных жителей. Он также неоднократно обстреливал Одессу, Львов и другие мирные города, что привело к гибели гражданских.

Что известно о бригаде, которую возглавлял Транковский

Он, как заметил Маломуж, являлся начальником штаба, а это не командир – он занимает высшую на одну ступень должность. Это его первый заместитель, который координирует все вопросы, организует мероприятия по подготовке нанесения ударов и проведению операций.

Эта бригада – стратегического и тактического уровня имеет примерно 20 катеров, которые являются носителями ракет "Калибр", и ракет низшего порядка – тактического уровня. Также в состав бригады входят примерно до 10 кораблей обеспечения.

Это одна из единиц, которая является очень чувствительной. Транковский давал прямые указания, а штаб разрабатывал. Он был "мозгом", который мощно взорвали, так же как и потенциально кадровую составляющую этой бригады,

– резюмировал Николай Маломуж.

Напомним, что, что 13 ноября в Севастополе взорвалась машина, в которой находился начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота России Валерий Транковский. В результате взрыва он погиб, получив ранения не совместимые с жизнью.

Позже российские сайты сообщили, что за Транковским следили около недели. В машину, в которой он подорвался, было заложено самодельное взрывное устройство, приведенное в действие дистанционно. По информации источников 24 Канала, ликвидация Транковского – успешная спецоперация СБУ.