Как сообщает Telegram-канал "Русского добровольческого корпуса", военнослужащий заявил, что 23 августа 2026 года его похитили сотрудники СБУ возле собственного дома.
В течение первых трех суток с задержанным непосредственно работал глава СБУ генерал Поклад, применяя психологическое и физическое давление.
Что сказал Каплунов?
Степан Каплунов утверждает, что главной целью допросов была попытка "подвесить" на него и его руководство сотрудничество с ФСБ. Таким образом, спецслужба якобы стремилась дискредитировать Дмитрия Иванова и главу ОП Кирилла Буданова.
Каплунов заявил о якобы давлении со стороны СБУ: смотрите видео РДКНе пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Помимо видеообращения самого военнослужащего, на ресурсах подразделения были опубликованы кадры с неизвестными лицами с закрытыми лицами. По словам Каплунова, это были оперативники СБУ, которые пытались проникнуть в его квартиру и подкинуть неизвестные предметы.
В связи с этими событиями сторона защиты военного уже официально обратилась в ГБР с требованием провести расследование и разобраться в ситуации.
Конфликт со стрельбой в Киеве и обвинение СБУ
Напомним, ситуация вокруг исчезновения заместителя командира подразделения получила огласку 1 сентября, когда о похищении побратима сообщил начальник штаба РДК Александр Фортуна.
Уже в ночь на 2 сентября в жилом массиве Березняки произошла стрельба возле дома Каплунова, куда оперативники привезли его для обыска. Тогда между работниками СБУ и бойцами ГУР возник вооруженный конфликт, в результате которого трое разведчиков получили ранения.
В Службе безопасности Украины утверждают, что Каплунов согласился на сотрудничество с российскими спецслужбами и готовил покушение на одного из лидеров российской оппозиции. Ранее на нашем сайте отмечалось, что СБУ обнародовала переписку военнослужащего якобы из ФСБ России. Сам боец объяснил, что признал вину под пытками в тайной тюрьме, а сейчас находится под стражей собратьев.