Как сообщает Telegram-канал "Русского добровольческого корпуса", военнослужащий заявил, что 23 августа 2026 года его похитили сотрудники СБУ возле собственного дома.

В течение первых трех суток с задержанным непосредственно работал глава СБУ генерал Поклад, применяя психологическое и физическое давление.

Что сказал Каплунов?

Степан Каплунов утверждает, что главной целью допросов была попытка "подвесить" на него и его руководство сотрудничество с ФСБ. Таким образом, спецслужба якобы стремилась дискредитировать Дмитрия Иванова и главу ОП Кирилла Буданова.

Каплунов заявил о якобы давлении со стороны СБУ: смотрите видео РДК

Помимо видеообращения самого военнослужащего, на ресурсах подразделения были опубликованы кадры с неизвестными лицами с закрытыми лицами. По словам Каплунова, это были оперативники СБУ, которые пытались проникнуть в его квартиру и подкинуть неизвестные предметы.

В связи с этими событиями сторона защиты военного уже официально обратилась в ГБР с требованием провести расследование и разобраться в ситуации.

Конфликт со стрельбой в Киеве и обвинение СБУ

Напомним, ситуация вокруг исчезновения заместителя командира подразделения получила огласку 1 сентября, когда о похищении побратима сообщил начальник штаба РДК Александр Фортуна.

Уже в ночь на 2 сентября в жилом массиве Березняки произошла стрельба возле дома Каплунова, куда оперативники привезли его для обыска. Тогда между работниками СБУ и бойцами ГУР возник вооруженный конфликт, в результате которого трое разведчиков получили ранения.

В Службе безопасности Украины утверждают, что Каплунов согласился на сотрудничество с российскими спецслужбами и готовил покушение на одного из лидеров российской оппозиции. Ранее на нашем сайте отмечалось, что СБУ обнародовала переписку военнослужащего якобы из ФСБ России. Сам боец ​​объяснил, что признал вину под пытками в тайной тюрьме, а сейчас находится под стражей собратьев.