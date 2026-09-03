Як повідомляє Telegram-канал Російського добровольчого корпусу, військовий заявив, що 23 серпня 2026 року його викрали співробітники СБУ біля власного будинку.

Протягом перших трьох діб із затриманим безпосередньо працював очільник СБУ генерал Поклад, чинячи психологічний та фізичний примус.

Що сказав Каплунов?

Степан Каплунов стверджує, що головною метою допитів було намагання "приліпити" йому та його керівництву співпрацю з ФСБ. Таким чином, спецслужба нібито прагнула дискредитувати Дмитра Іванова та очільника ОП Кирила Буданова.

Каплунов заявив про нібито тиск з боку СБУ: дивіться відео РДК

Окрім відеозвернення самого військовослужбовця, на ресурсах підрозділу оприлюднили кадри з невідомими особами із закритими обличчями. За словами Каплунова, це були оперативники СБУ, які намагалися проникнути до його квартири й підкинути невідомі предмети.

Через ці події сторона захисту військового вже офіційно звернулася до ДБР з вимогою провести розслідування та розібратися із ситуацією.

Конфлікт зі стріляниною у Києві та звинувачення СБУ

Нагадаємо, ситуація довкола зникнення заступника командира підрозділу набула розголосу 1 вересня, коли про викрадення побратима повідомив начальник штабу РДК Олександр Фортуна.

Вже в ніч проти 2 вересня у житловому масиві Березняки сталася стрілянина біля будинку Каплунова, куди оперативники привезли його для обшуку. Тоді між працівниками СБУ та бійцями ГУР виник збройний конфлікт, унаслідок якого троє розвідників отримали поранення.

У Службі безпеки України натомість стверджують, що Каплунов погодився на співпрацю з російськими спецслужбами та готував замах на одного з лідерів російської опозиції. Раніше на нашому сайті зазначалося, що СБУ оприлюднила листування військовослужбовця нібито з ФСБ Росії. Сам боєць пояснив, що визнав провину під катуваннями в таємній тюрмі, а наразі перебуває під охороною побратимів.