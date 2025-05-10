Воздушное пространство над Капустиным Яром закроют с 6:00 12 мая до 4:00 13 мая, – мониторы

Российский NOTAM-центр сообщил о временном закрытии воздушного пространства над территорией, где расположен Капустин Яр. Именно с этого полигона россияне пускали по Украине ракету "Орешник".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Aeris Rimor.

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Означает ли закрытие воздушного пространства пуски "Орешник"

8 мая 2025 года российский NOTAM-центр опубликовал сообщение о полном закрытии воздушного пространства для любых полетов, кроме тех, имеющих спецразрешение минобороны России.

Ограничения будут действовать на территории примерно в 110 на 70 километров, охватывающей полигон Капустин Яр в Волгоградской области и часть соседней Саратовской области.

Запрет полетов над зоной будет действовать с 06:00 UTC (09:00 по Киеву) 12 мая до 04:00 UTC (07:00) 13 мая.

Площадь, на которой ограничат воздушное пространство / фото Aeris Rimor

Как объяснили мониторы, код BO в поле PURPOSE традиционно используют для боевых/испытательных стрельб. Предел высот SFC-UNL указывает, что объект может подниматься до стратосферы и выше (характерно для БРСД/МБР вооружения).

Из предыдущего опыта это чаще всего связано с ракетными испытаниями. Перед самым запуском россияне часто добавляют NOTAMы над дальними участками траектории,

– указывают мониторы.

Однако эксперты отмечают, что эти сообщения не означают, что Россия обязательно применит что-то типа "Орешника". Однако стоит с вниманием отнестись к этому предупреждению и обязательно реагировать на сирены.

Сообщение NOTAM об ограничениях над полигоном / фото Aeris Rimor

Заметим, посольство США предупредило о потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней. Там рекомендуют гражданам США быть готовыми немедленно пройти в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.