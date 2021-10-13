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Во Львове существенно усиливают карантин с 14 октября

Источник: Фейсбук Андрея Садового

Из-за роста количества госпитализированных с COVID-19 во Львове провели внеочередное заседание комиссии ТЭБ и ЧС. По его итогам, в городе решили усилить карантинные ограничения.

Кроме того, с 14 октября ограничения введут во многих сферах, в частности:

школы, садики, внешкольные учебные заведения идут на 2-недельные каникулы до 1 ноября. Народные дома, кружки и секции будут закрыты. Библиотеки будут работать только на выдачу книг;

идут на 2-недельные каникулы до 1 ноября. Народные дома, кружки и секции будут закрыты. Библиотеки будут работать только на выдачу книг; запретили массовые мероприятия (кроме тех, где у организаторов и участников есть сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия);

(кроме тех, где у организаторов и участников есть сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия); театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармония и органный зал будут работать только для посетителей, которые имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей должно составлять не более 50% от общего количества мест;

работать только для посетителей, которые имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей должно составлять не более 50% от общего количества мест; промышленные, продовольственные рынки и магазины , торговые центры, парикмахерские и салоны красоты могут работать только, если работники вакцинированы или имеют отрицательный ПЦР-тест. В заведениях торговли нужно носить маску или респиратор. Заполненность помещений – не более 50%;

, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты могут работать только, если работники вакцинированы или имеют отрицательный ПЦР-тест. В заведениях торговли нужно носить маску или респиратор. Заполненность помещений – не более 50%; заведения общественного питания могут работать только до 23:00. Все работники должны быть провакцинированными или иметь отрицательный ПЦР-тест. Заполненность залов – не более 50%, до 4 человек за столиком;

могут работать только до 23:00. Все работники должны быть провакцинированными или иметь отрицательный ПЦР-тест. Заполненность залов – не более 50%, до 4 человек за столиком; спортзалы могут посещать только вакцинированные или те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест. Все работники должны быть вакцинированы. Заполненность залов – не более 50%;

могут посещать только вакцинированные или те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест. Все работники должны быть вакцинированы. Заполненность залов – не более 50%; гостиницы и хостелы будут работать только при наличии у всех работников сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Укрзализныця ввела ограничения для рейсов межобластного сообщения

Источник: 24 канал

В Укрзализныце с 21 октября проводники на рейсах межобластного сообщения будут проверять наличие сертификата о вакцинации или результата теста. Для пригородных маршрутов правила остаются неизменными.

Новые правила поездок между областями в поезде:

кроме билета и паспорта, проводники будут проверять при посадке еще и документ о вакцинации: в желтой зоне достаточно "желтого" сертификата, то есть одной дозы прививки, в красной – должен быть полный курс вакцинации;

если сертификата о вакцинации нет, достаточно иметь отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа, для несовершеннолетних пассажиров наличие документов не требуют;

полицейские будут контролировать проверку документов проводниками и перевозчиками. В случае отсутствия любого из вышеуказанных документов, проводник или стюард имеют право не допустить пассажира к поездке.

Минздрав расширит перечень профессий для обязательной COVID-вакцинации

Источник: Минздрав

Минздрав расширит перечень профессий и работников организаций, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса. Всего в перечень добавили еще 3 области:

предприятия, учреждения и организации, которые принадлежат к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

предприятия и учреждения, оказывающие социальные услуги, учреждения защиты прав детей реабилитационных учреждений;

предприятия, учреждения и организации, включенные в Перечень объектов государственной собственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Приказ вступит в силу через месяц со дня его официального опубликования,

– рассказали в Минздраве.

Кстати, 7 октября Минздрав впервые утвердил перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 обязательны. Говорилось о:

работниках центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администрациях и их структурных подразделениях;

учреждениях высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждениях специализированного образования и научных учреждениях независимо от типа и формы собственности.



Что известно об адаптивном карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Поклонскую назначили послом России в Кабо-Верде: в МИД отреагировали

Источник: "Интерфакс"

Президент России Владимир Путин назначил колаборантку и "крымскую прокуроркшу" Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде. Теперь бывшая депутат Госдумы и колаборантка будет "набираться дипломатического опыта" в африканской стране. Сама Поклонская радуется новому назначению.

Поклонская считает эту должность признаком высокого доверия от российского президента.

Для меня это назначение является большой честью и ответственностью перед страной,

– заявила Поклонская.

В Министерстве иностранных дел Украины уже прокомментировали это назначение. Представитель зарубежного ведомства Украины Олег Николенко напомнил, что она находится под санкциями Украины, Евросоюза, США, Канады и Японии.

В связи с назначением Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде напоминаем, что бывшая прокуроркша российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства,

– отметил Николенко.

Представитель ведомства напомнил: "Спрятаться не получится даже в Африке". Кстати, МИД Украины уже нарушил перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской.

Интересно! В Кремле ответили на заявление украинского МИД. Там заверили, что власти Киева сначала нужно начать применять украинское правосудие на территории своей страны, а потом уже "браться за Африку". Такое циничное заявление сделала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Где расположена Кабо-Верде: смотрите карту

Умер первый директор Чернобыльской АЭС Брюханов, которого осудили за катастрофу

Источник: ГСП "Чернобыльская АЭС''

В 85 лет 13 октября 2021 года умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Именно Виктор Брюханов был директором Чернобыльской АЭС в течение 1970 – 1986 годов, то есть от начала строительства и до трагического взрыва четвертого энергоблока АЭС. Его отстранили от работы после Чернобыльской катастрофы.

Сегодня (речь идет о 13 октября – 24 канал) на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов,

– написали на странице станции.

На станции также выразили глубокое соболезнование родным и близким умершего. Мужчина живал в Киеве, где и умер.



Виктор Брюханов умер на 85 году жизни / Фото Чернобыльская АЭС

Обратите внимание! В 2019 году в британо-американский мини-сериале "Чернобыль" Брюханов предстает в роли негативного персонажа. Однако историк Сергей Плохий рассказывал журналистам, что этот образ не соответствует действительности во многих моментах.

В апреле 2021 года СБУ обнародовала секретные документы о катастрофе. Там есть первый доклад Виктора Брюханова от 26 апреля 1986 года с пометкой "секретно". Тогда Брюханов уверял руководство, что ситуация в городе Припять и районах неподалеку нормальная, а уровень радиации – контролируемый.

Что известно о Викторе Брюханове