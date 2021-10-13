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У Львові суттєво посилюють карантин з 14 жовтня
Джерело: фейсбук Андрія Садового
Через зростання кількості госпіталізованих з COVID-19 у Львові провели позачергове засідання комісії ТЕБ та НС. За його підсумками, у місті вирішили посилити карантинні обмеження.
Окрім того, з 14 жовтня обмеження введуть в багатьох сферах, зокрема:
- школи, садочки, позашкільні навчальні заклади йдуть на 2-тижневі канікули до 1 листопада. Народні доми, гуртки та секції будуть зачиненими. Бібліотеки працюватимуть лише на видачу книг;
- заборонили масові заходи (окрім тих, де організатори та учасники мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до заходу);
- театри, кінотеатри, музеї та галереї, філармонія і органний зал працюватимуть лише для відвідувачів, які мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест. Кількість відвідувачів повинна становити не більше ніж 50% від загальної кількості місць;
- промислові, продовольчі ринки та магазини, торгові центри, перукарні та салони краси можуть працювати лише, якщо працівники вакциновані або мають негативний ПЛР-тест. В закладах торгівлі потрібно носити маску чи респіратор. Заповненість приміщень – не більше ніж 50%;
- заклади громадського харчування можуть працювати лише до 23:00. Усі працівники повинні бути провакцинованими або з негативними ПЛР-тестами. Заповненість залів – не більше ніж 50%, до 4 людей за столиком;
- спортзали можуть відвідувати лише вакциновані або з негативним ПЛР-тестом. Усі працівники повинні бути вакцинованими. Заповненість залів – не більше ніж 50%;
- готелі та хостели працюватимуть лише за наявності в усіх працівників сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.
Укрзалізниця ввела обмеження для рейсів міжобласного сполучення
Джерело: 24 канал
В Укрзалізниці з 21 жовтня провідники на рейсах міжобласного сполучення перевірятимуть наявність сертифікату про вакцинацію або результату тесту. Для приміських маршрутів правила залишаються незмінними.
Нові правила поїздок між областями в поїзді:
- окрім квитка та паспорта, провідники перевірятимуть при посадці ще й документ про вакцинацію: у жовтій зоні достатньо "жовтого" сертифікату, тобто однієї дози щеплення, у червоній – повинен бути повний курс вакцинації;
- якщо сертифікату про вакцинацію немає, достатньо мати негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години; для неповнолітніх пасажирів наявність документів не вимагають;
- поліцейські контролюватимуть перевірку документів провідниками та перевізниками. У випадку відсутності будь-якого з вищезазначених документів, провідник або стюард мають право не допустити пасажира до поїздки.
МОЗ розширить перелік професій для обов'язкової COVID-вакцинації
Джерело: МОЗ
МОЗ розширить перелік професій і працівників організацій, які підлягають обов’язковій вакцинації проти коронавірусу. Загалом до переліку додали ще 3 галузі:
- підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- установ і закладів, які надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей реабілітаційних закладів;
- підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.
Наказ набере чинності через один місяць з дня його офіційного опублікування,
– розповіли у МОЗ.
До речі, 7 жовтня МОЗ вперше затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим. Мовилось про:
- працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
Що відомо про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Поклонську призначили послом Росії в Кабо-Верде: у МЗС відреагували
Джерело: "Интерфакс"
Президент Росії Володимир Путін призначив колаборантку та "кримську прокурорку" Наталію Поклонську послом Росії в Кабо-Верде. Тепер колишня депутатка Держдуми та колаборантка буде "набиратися дипломатичного досвіду" в африканській країні. Сама Поклонська радіє новому призначенню.
Поклонська вважає цю посаду ознакою високої довіри від російського президента.
Для мене це призначення є великою честю і відповідальністю перед країною,
– заявила Поклонська.
У Міністерстві закордонних справ України вже прокоментували це призначення. Речник закордонного відомства України Олег Ніколенко нагадав, що вона перебуває під санкціями України, Євросоюзу, США, Канади та Японії.
У зв'язку із призначенням Наталії Поклонської послом Росії в Кабо-Верде нагадуємо, що колишня прокурорка російської окупаційної адміністрації в Криму розшукується за державну зраду проти нашої держави,
– зазначив Ніколенко.
Речник відомства нагадав: "Сховатися не вийде навіть в Африці". До речі, МЗС України вже порушило перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності громадянки Поклонської.
Де розташована Кабо-Верде: дивіться карту
Помер перший директор Чорнобильської АЕС Брюханов, якого засудили за катастрофу
Джерело: ДСП "Чорнобильська АЕС''
У 85 років 13 жовтня 2021 року помер перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Саме Віктор Брюханов був директором Чорнобильської АЕС протягом 1970 – 1986 років, тобто від початку будівництва й до трагічного вибуху четвертого енергоблока АЕС. Його відсторонили від роботи після Чорнобильської катастрофи.
Сьогодні (мовиться про 13 жовтня – 24 канал) на 85-му році пішов з життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов,
– написали на сторінці станції.
На станції також висловили глибоке співчуття рідним та близьким померлого. Чоловік проживав у Києві, де й помер.
Віктор Брюханов помер на 85 році життя / Фото Чорнобильська АЕС
У квітні 2021 року СБУ оприлюднила секретні документи про катастрофу. Там є перша доповідь Віктора Брюханова від 26 квітня 1986 року з позначкою "секретно". Тоді Брюханов запевняв керівництво, що ситуація в місті Прип'яті та районах неподалік нормальна, а рівень радіації – контрольований.
Що відомо про Віктора Брюханова
- Віктор Брюханов закінчив енергетичний факультет Ташкентського політехнічного інституту.
- Після Чорнобильської катастрофи у липні 1986 року його виключили з КПРС. Рішення ухвалило Політбюро ЦК КПРС за промахи та помилки, що призвели до аварії на ЧАЕС.
- Після катастрофи його відсторонили з посади директора, проте з 1986 й до 1987 року він був заступником начальника виробнично-технічного відділу ЧАЕС.
- У 1988 році разом із колишнім головним інженером станції Миколою Фоміним його засудили на 10 років ув'язнення. Звільнили достроково через 5 років.
- У 1991 році слідство встановило, що у конструкції реактора були технологічні помилки.