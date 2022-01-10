Карантин не больше, чем на 2 месяца и 6 областей: в Раде хотят изменить сроки ограничений

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона об изменениях относительно карантина. Он предусматривает ограничения не более, чем на 2 месяца.

Согласно новому закону, установление карантина на территории, которая расположена в пределах более, чем 6 областей, возможно при согласовании Совета национальной безопасности и обороны Украины. Проект закона зарегистрировали 6 января.

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В Раде зарегистрировали новый закон о введении карантина

Карантин устанавливается Кабмином на срок, не превышающий 2 месяцев. В случае неблагоприятной эпидемической ситуации правительство принимает решение о продлении карантина,

– предусматривает проект закона.

В пояснительной записке говорится о том, что противоэпидемические меры могут включать:

установление особых условий или режима передвижения населения и осуществления хозяйственной деятельности;

основания и порядок обязательной самоизоляции, пребывания в обсервации или госпитализации в специализированные госпитали;

особые условия въезда и выезда с территории, на которой введен карантин;

особые условия и режим пассажирских перевозок, пересечения границы иностранцами и лицами без гражданства;

а также особые условия и режим посещения учебных заведений и другие мероприятия определены законом.

Кроме того, решение об установлении, продлении или скачивании карантина должно немедленно доводиться до людей соответствующей территории через СМИ.