Карьера стремительно развивается, – Гришина о слухах относительно ее назначения вместо Ткаченко

Нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина иронично прокомментировала слухи о назначении ее министром культуры вместо Александра Ткаченко. Она пошутила, что "карьера развивается стремительно".

Гришина написала, что за год она успела побывать министром и соцполитики, образования и юстиции. Также ей прогнозировали должность председателя образовательного комитета Рады, КГГА и киевской ячейки "слуг".

Важно Ткаченко подал в отставку с поста главы Минкульта

Моя политическая карьера в последнее время развивается очень быстро... и вот сегодня новый вызов – должность министра культуры! Дорогие друзья, коллеги и журналисты! Уже жду следующую серию,

– сказала Гришина.

Правда, четкого ответа Гришина о вероятной должности не дала.

Что известно об отставке Ткаченко

Ткаченко подал в отставку с поста главы Минкульта. Заявление на увольнение политик написал 11 ноября.

Основная причина – решение правительства отделить Госкино от Министерства культуры и информационной политики. Ткаченко назвал такой шаг "нелогичным".

Также он не мог согласиться с тем, что в начале 2021 года правительство приняло решение о создании Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия. Однако через несколько месяцев министерство получило письмо от премьера об отзыве представления на создание этих институтов.

Слухи об отставке Ткаченко появились еще в сентябре. Тогда источники писали, что политик вроде бы "не справляется со своими обязанностями, а руководитель Офиса Президента Андрей Ермак хочет видеть на этом посту другого человека".