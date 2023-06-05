Распластанный, рядом с конем: Путина жестко высмеяли на карикатуре WP

В газете The Washington Post опубликовали карикатуру с лежащим на земле российским диктатором, прикованный к месту тракторами с украинскими флагами. Лошадь, привязанная веревками рядом с Путиным, очевидно, символизирует армию окупантов.

Автор картикатуры Майкл де Аддер впоследствии прокомментировал ее в твиттере. Многих людей рисунок возмутил – однако не из-за проигравшего Путина, а из-за "жестокого обращения с конем". До судьбы бункерного президента читателям WP нет дела.

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Карикатура на Путина в известной газете

В своей карикатуре для WP художник изобразил Владимира Путина прикованным к земле – своим нападением на Украину он загнал себя в безвыходное положение. Рядом с ним, также перетянутый веревками, лежит и конь, олицетворяющий армию окупантов.

Некоторые люди не согласны с этой карикатурой. Они считают, что она была изображена с натуры жестоко связанной лошади. При создании этой карикатуры ни одна лошадь не пострадала,

– написал Майкл де Аддер.



Карикатура на российского диктатора / Фото с твиттера Майкла де Аддера

На карикатуре Путин одет в военную форму и побежден и удивленно всматривается в небо – очевидно, он не ожидал столь грандиозного провала своих войск во время войны в Украине. Некоторые комментаторы в твиттере увидели в картинке сходство со сценой из "Путешествий Гулливера", где главный герой оказался в таком же положении, что и российский диктатор.

Как Владимира Путина высмеивали раньше