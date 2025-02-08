Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан стал первым лицом, попавшим под экономические и визовые санкции, утвержденные президентом США Дональдом Трампом. Эти санкции нацелены на суд в Гааге за его расследование в отношении граждан США или союзников США, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Трамп внес Хана в санкционный список

Хан, который является британцем, был внесен в пятницу в приложение – которое еще не было опубликовано – к указу президента Трампа, подписанного накануне.

Санкции предусматривают замораживание активов лиц, попавших под санкции, на территории США и запрет им и их семьям посещать Соединенные Штаты.

Указ поручил министру финансов Скотту Бессенту в консультации с государственным секретарем Марко Рубио подать отчет в течение 60 дней с перечнем лиц, которых следует поставить под санкции.

МУС в пятницу осудил эти санкции, пообещав поддерживать свой персонал и "продолжать предоставлять правосудие и надежду миллионам невинных жертв зверств по всему миру во всех ситуациях, находящихся на рассмотрении суда." Представители суда встретились в Гааге в пятницу для обсуждения последствий санкций.

Десятки стран предупредили, что санкции США могут "увеличить риск безнаказанности за самые серьезные преступления и угрожать разрушению международного верховенства права."

Санкции серьезно подрывают все ситуации, что сейчас находятся под расследованием, поскольку суд может быть вынужден закрыть свои полевые офисы. Об этом заявили 79 стран, которые составляют около двух третей от общего количества членов суда.

Согласно договору между ООН и Вашингтоном, Хан должен иметь возможность регулярно путешествовать в Нью-Йорк, чтобы информировать Совет Безопасности ООН по делам, переданных в суд в Гааге. Совет Безопасности передал ситуации в Ливии и регионе Дарфур в Судане в МУС.

"Мы надеемся, что любые ограничения, наложенные на отдельных лиц, будут осуществляться в соответствии с обязательствами принимающей страны по соглашению о штаб-квартире ООН," – сказал заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак.

"Международное уголовное право является важным элементом борьбы с безнаказанностью, что, к сожалению, широко распространено," добавил Хак. "МУС является его неотъемлемой частью, и ему должно быть разрешено работать в полной независимости."

Действия Трампа совпали с визитом премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Вашингтон, который, вместе с бывшим министром обороны и лидером палестинской террористической группы ХАМАС, разыскивается МУС из-за войны в Газе.

Во время визита в Конгресс США в пятницу Нетаньяху похвалил решение Трампа, назвав суд "скандальной" организацией, "которая угрожает праву всех демократий на самооборону."