Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан став першою особою, яка потрапила під економічні та візові санкції, затверджені президентом США Дональдом Трампом. Ці санкції націлені на суд в Гаазі за його розслідування стосовно громадян США або союзників США, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Трамп вніс Хана у санкційний список

Хан, який є британцем, був внесений у п'ятницю у додаток – який ще не був опублікований – до указу президента Трампа, підписаного напередодні.

Санкції передбачають замороження активів осіб, що потрапили під санкції, на території США та заборону їм і їхнім родинам відвідувати Сполучені Штати.

Указ доручив міністру фінансів Скотту Бессенту у консультації з державним секретарем Марко Рубіо подати звіт протягом 60 днів з переліком осіб, яких слід поставити під санкції.

МКС у п'ятницю засудив ці санкції, пообіцявши підтримувати свій персонал і "продовжувати надавати правосуддя та надію мільйонам невинних жертв звірств по всьому світу у всіх ситуаціях, що перебувають на розгляді суду." Представники суду зустрілися в Гаазі в п'ятницю для обговорення наслідків санкцій.

Десятки країн попередили, що санкції США можуть "збільшити ризик безкарності за найсерйозніші злочини та загрожувати руйнуванню міжнародного верховенства права."

Санкції серйозно підриватимуть усі ситуації, що зараз перебувають під розслідуванням, оскільки суд може бути змушений закрити свої польові офіси. Про це заявили 79 країн, які складають близько двох третин від загальної кількості членів суду.

Згідно з угодою між ООН і Вашингтоном, Хан повинен мати змогу регулярно подорожувати до Нью-Йорка, щоб інформувати Раду Безпеки ООН щодо справ, переданих до суду в Гаазі. Рада Безпеки передала ситуації в Лівії та регіоні Дарфур у Судані до МКС.

"Ми сподіваємося, що будь-які обмеження, накладені на окремих осіб, будуть здійснюватися відповідно до зобов'язань приймаючої країни за угодою про штаб-квартиру ООН," – сказав заступник прессекретаря ООН Фархан Хак.

"Міжнародне кримінальне право є важливим елементом боротьби з безкарністю, що, на жаль, широко поширене," додав Хак. "МКС є його невід’ємною частиною, і йому повинно бути дозволено працювати в повній незалежності."

Дії Трампа збіглися з візитом прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Вашингтона, який, разом з колишнім міністром оборони та лідером палестинської терористичної групи ХАМАС, розшукується МКС через війну в Газі.

Під час візиту до Конгресу США в п’ятницю Нетаньягу похвалив рішення Трампа, назвавши суд "скандальною" організацією, "яка загрожує праву всіх демократій на самооборону."