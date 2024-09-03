Австрийка из МИД Кнайсль, которая танцевала с Путиным, будет заниматься амурскими тиграми в России

Карин Кнайсль в 2017 – 2019 годах возглавляла МИД Австрии. В 2018 году она прославилась тем, что танцевала с Путиным на свадьбе, а в целом деятельница является пророссийской. Теперь же Москва поручила ей "важное" задание, передает 24 Канал.

В августе 2023 года Кнайсль перебралась жить в Россию, если конкретнее – в Рязанскую область. Она работает при университете в Санкт-Петербурге.

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Какую "должность" получила бывшая австрийская министр в России

Генеральный директор российского центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщил, что ей поручили быть "амбассадором деятельности по сохранению редкого амурского тигра в России".

Она всецело поддерживает деятельность по охране этого животного в России. Для нее очень важно, и сейчас она рассказывает о нашей деятельности, у нее достаточно много партнеров, они участвуют в нашей организации,

– пояснил он.

По словам Арамилева, центр "Амурский тигр" обращается к Кнайсль за советами в сфере международных отношений.

Сама Кнайсль ранее говорила о том, что хотела бы заниматься амурскими тиграми. Вероятно, в Кремле услышали ее пожелание и трудоустроили опальную чиновницу. Но по сравнению с работой в совете директоров Роснефти это, конечно, карьерное пике (Кнайсль была вынуждена покинуть эту должность после начала войны, поскольку боялась санкций).

Интересно! В 2022 году Кнайсль заявила, что в родной Австрии ей угрожают, поэтому она переехала в Ливан. Выбор, очевидно, обусловлен тем, что женщина провела детство в Иордании и хорошо знает восточные языки. Забавно, но в Россию перевезли не только любительницу Путина, но и ее пони. Помог в этом военный борт российского минобороны, который вывез животных из Сирии.