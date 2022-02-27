Карлик получил бан и позор навсегда

Такой мобилизации всей украинской нации я не видел с 2014 года! Сбор средств и необходимого идет сумасшедшими темпами.

Количество защитников, получивших оружие, превышает все ожидания. Армия – пусть пока не самая сильная в мире, но точно самая лучшая!

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Зеленский объединил мир

Президент, который проявил лучшие лидерские качества, объединил украинцев и весь мир! Карлик ожидал туристическую поездку и возвращение к лидерскому клубу, а получил бан от всего цивилизованного мира и позор навсегда от Украины!

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Украинцы, вы – лучшие!

ВСУ взорвали эшелон с горючим для вражеской армии: смотрите видео

Вооруженные Силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.