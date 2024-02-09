Воспользовались слабостями Карлсона: почему американец взял интервью у Путина

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина, чтобы пролить свет на "другую правду". Пропагандист пошел на это из корыстных соображений.

Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, комментируя скандальное интервью. Он обратил внимание на то, что площадкой для публикации стала соцсеть X Илона Маска, ведь ни одно уважающее себя издание на это не согласилось бы.

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В январе 2021 года Карлсон, который тогда работал на Fox News, обвинил Dominion Voting Systems в фальсификации выборов президента США 2020 года в пользу Джо Байдена. Тогда компания подала судебный иск против канала и имела все шансы его выиграть. Все завершилось мировым соглашением на 787,5 миллиона долларов и увольнением Карлсона.

Пользуясь слабыми моментами Карлсона, что его списали с канала, ему нужны какие-то сенсационные новости – его притащили в Россию,

– отметил Тизенгаузен.

Американский журналист теперь выступает в роли Лени Рифеншталь, которая способствовала пропаганде национал-социализма во времена Адольфа Гитлера. Если бы Карлсон взял интервью у немецкого диктатора, тот также обосновал бы необходимость сжигать людей.

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"Это четко спланированная кампания или по мотивированию, или по введению агентуры, или по вербовке. Я другого оправдания не вижу", – констатировал Тизенгаузен.

Политтехнолог подчеркнул, что интервью российского диктатора будут обсуждать в американском и европейском обществах. Некоторые тезисы могут попасть в точку, в частности о прекращении помощи Украине.

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