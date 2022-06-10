Карма догнала предателей: уничтожены два луганских лидера оккупантов

На стороне российских оккупантов в войне против Украины воюет немало предателей. Для них есть только два дальнейших пути – плен и суд в Украине, или смерть.

О ликвидации двух таких изменников сообщил офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан. Они оба были из Луганска, и у кафиров даже "дослужились" до звания "капитанов".

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Первый из них – это Игорь Святец с кличкой "Сват". Он был командиром взвода кафиров в так называемом "2-м армейском корпусе". Это военное бандформирование, которое кремлевские оккупанты создали еще в 2014 году на захваченной Луганщине. "1-ый армейский корпус" был создан на оккупированной Донбассе, и недавно украинские военные ликвидировали его командующего – российского генерала Романа Кутузова .

Второй ликвидированный изменник – Александр Мельник. Он был командиром танкового батальона в том же "2-м армейском корпусе".

При каких обстоятельствах погибли предатели Украины – не сообщается.

Адские бои в Луганской области

В Луганской области пока самые бои продолжаются за Северодонецк, а также трассу Лисичанск – Бахмут. Для этого они пытались взять штурмом села Нирково и Николаевка, но потерпели неудачу и с потерями были вынуждены отступить . Трасса хоть и обстреливается оккупантами, но находится под контролем украинских военных.

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В то же время после поставки дальнобойной артиллерии украинские военные нанесли удар по врагу там, где он не ожидал. Российские наемники из ППК "Вагнера" организовали себе базу на стадионе в центре Кадиевки. Этот город еще с 2014 находится под российской оккупацией. Украинские защитники нанесли прицельный ракетный удар по стадиону – в результате атаки выжил только один "вагнеровец" .

Всего за 107 дней войны украинские военные ликвидировали не менее 31 900 российских оккупантов. Такие данные на 10 июня приводит Генштаб ВСУ. О том, сколько из них было ранено – неизвестно.

Также наши защитники уничтожили 1409 танков врага и 3450 бронированных машин.

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