Украина ожидает визита Навроцкого после инаугурации, – Сибига
- Украина ожидает визит новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого после его инаугурации; страны стремятся установить диалог на высоком уровне.
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул важность более тесного взаимодействия между странами для противостояния общим вызовам безопасности.
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина ожидает визит новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого. Он отметил, что украинская сторона очень заинтересована в как можно более быстром установлении диалога между лидерами стран.
А также добавил, что она открыта к обсуждению содержательных дел повестки дня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".
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Что сказал Сибига о визите Навроцкого в Украину?
По словам Сибиги, польская сторона абсолютно разделяет подход, что украинская безопасность – это польская безопасность, и вообще, что безопасность Украины, безопасность Европы и трансатлантическая безопасность – это неделимые вещи. Поэтому рост вызовов и рисков заставляет страны теснее взаимодействовать, чтобы совместно им противостоять.
Глава МИД поблагодарил польскую сторону и отметил, что сейчас Украина и Польша вышли на достаточно высокую интенсивность двусторонних контактов. Он добавил, что ранее состоялся разговор украинского лидера Владимира Зеленского с новоизбранным президентом Польши Каролем Навроцким.
Это был предметный и очень хороший разговор. Мы ожидаем также на осуществление визита господина Навроцкого в Украину после инаугурации,
– сказал Сибига.
Он не уточнил сроки визита, но сказал, что приглашение Украины открыто.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новоизбранным президентом Польши Каролем Навроцким, поздравив его с победой на выборах и обсудив дальнейшее сотрудничество между странами.
Зато Навроцкий выразил поддержку украинцам и заверил, что Польша продолжит оказывать помощь Украине.