Посреди июня в Карпатах лежит снег, а температура ноль градусов

Погода в Украине не радует летним теплом: в большинстве регионов сильные ливни и шквальный ветер. На высокогорье Карпат 14 июня лежит снег.

Горные спасатели рассказали о ситуации по состоянию на 7:00 утра. Обсерватория на горе Поп Иван усыпана снегом.

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В Карпатах снег

16 июня на высокогорье облачно, ветер юго-западный, до 11 – 12 метров в секунду. Температура воздуха колеблется около отметки 0°С.

Реки будут подниматься

По данным УкрГидрометцентра, 14 июня из-за значительных осадков на реках Карпатского региона будут наблюдать подъемы уровней воды.

Спасатели сообщают, что вода поднимется на 0,3 – 1,3 метра над уровнями воды по состоянию на 8 часов 11 июня. В местах сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока.

Сейчас вероятных негативных последствий из-за этого не предусматривают.

В Украине непогода