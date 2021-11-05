В Карпатах искали 12-летнего мальчика: он отстал от родителей во время схождения с горы
Источник:фейсбук ГСЧС
Спасатели на Прикарпатье искали заблудившегося в горах мальчика. Ребенок потерялся во время схождения с горы Хомяк.
Спасатели получили уведомление об исчезновении ребенка 5 ноября в 15:30. Мальчик потерялся вблизи села Татаров Ворохтянской поселковой объединенной территориальной общины на Прикарпатье.
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В горах на Прикарпатье потерялся 12-летний мальчик
Предварительно известно, что ребенок с семьей приехал на отдых в деревню Микуличин из Мариуполя. Спасателям сообщили, что во время схода с горы Хомяк 12-летний мальчик отстал от родителей. Предварительно известно, что:
- ориентировочно в 10 часов семья вышла на гору Хомяк по "красному маршруту" со стороны контрольно-пропускного пункта урочища "Женец" возле села Татаров;
- ориентировочно в 14 часов мальчик побежал вперед и отбился от родителей.
Ориентировочно в 16 часов для проведения поисково-спасательных работ были привлечены спасатели поисково-спасательных отделений поселка городского типа Ворохта и Яремче. В 16:30 спасатели встретились с родителями заблудившегося парня.
Создали 2 поисковые группы: первая, из спасателей поисково-спасательного отделения Яремче, проводила поиски по "красному маршруту", а вторая, из спасателей поисково-спасательного отделения Ворохта, – в кулуаре ручейка Розскильский,
– рассказали в ГСЧС.
Пропавшего мальчика нашли через несколько часов
Ориентировочно в 16:55 мальчик дозвонился спасателям, набрав номер экстренного вызова и рассказал, что:
- слева от него протекает ручей;
- сбросил свои координаты.
В ГСЧС рассказали, что в этом направлении отправилась поисково-спасательная группа.
В 18:38 спасатели Ворохтянского поисково-спасательного отделения нашли заблудшего ребенка,
– сообщили впоследствии в ГСЧС.
Также добавили, что его состояние удовлетворительное. Мальчика сопровождают к родителям.
Кратко о последних печальных инцидентах в горах
- 18 октября спасатели обнаружили 3 туристов. Они заблудились во время спуска с горы Явирнык 17 октября. Это жители Дрогобыча – 65-летний мужчина и 2 женщины в возрасте 62 и 46 лет. Они при спуске с горы потеряли ориентиры и впоследствии вышли на телефонную связь.
- 15 октября в Карпатах в районе горы Поп Иван на Раховщине стало плохо туристке. Спасатели уже двое суток пытаются найти женщину. К тому времени ни личность женщины, ни место ее пребывания не установили.
- 13 октября спасатели 2 суток прочесывали леса Закарпатья, ища грибника, пропавшего еще 10 октября. Он потерялся в лесу возле села Лопухов Тячевского района. Мужчине удалось самостоятельно разыскать свой дом.