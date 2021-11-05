В Карпатах искали 12-летнего мальчика: он отстал от родителей во время схождения с горы

Спасатели на Прикарпатье искали заблудившегося в горах мальчика. Ребенок потерялся во время схождения с горы Хомяк.

Спасатели получили уведомление об исчезновении ребенка 5 ноября в 15:30. Мальчик потерялся вблизи села Татаров Ворохтянской поселковой объединенной территориальной общины на Прикарпатье.

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В горах на Прикарпатье потерялся 12-летний мальчик

Предварительно известно, что ребенок с семьей приехал на отдых в деревню Микуличин из Мариуполя. Спасателям сообщили, что во время схода с горы Хомяк 12-летний мальчик отстал от родителей. Предварительно известно, что:

ориентировочно в 10 часов семья вышла на гору Хомяк по "красному маршруту" со стороны контрольно-пропускного пункта урочища "Женец" возле села Татаров;

ориентировочно в 14 часов мальчик побежал вперед и отбился от родителей.

Ориентировочно в 16 часов для проведения поисково-спасательных работ были привлечены спасатели поисково-спасательных отделений поселка городского типа Ворохта и Яремче. В 16:30 спасатели встретились с родителями заблудившегося парня.

Создали 2 поисковые группы: первая, из спасателей поисково-спасательного отделения Яремче, проводила поиски по "красному маршруту", а вторая, из спасателей поисково-спасательного отделения Ворохта, – в кулуаре ручейка Розскильский,

– рассказали в ГСЧС.

Пропавшего мальчика нашли через несколько часов

Ориентировочно в 16:55 мальчик дозвонился спасателям, набрав номер экстренного вызова и рассказал, что:

слева от него протекает ручей;

сбросил свои координаты.

В ГСЧС рассказали, что в этом направлении отправилась поисково-спасательная группа.

В 18:38 спасатели Ворохтянского поисково-спасательного отделения нашли заблудшего ребенка,

– сообщили впоследствии в ГСЧС.

Также добавили, что его состояние удовлетворительное. Мальчика сопровождают к родителям.

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