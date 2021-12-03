В Карпатах опасно из-за непогоды: спасатели предупреждают о лавинах

Спасатели предупредили об опасности из-за схода лавин в Карпатах. Также в службе ГСЧС посоветовали людям соблюдать правила безопасности во время похода в горы.

Лучше никуда не идти, а когда погода улучшится – зарегистрировать свой поход. Об этом спасатели предупредили 3 декабря.

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Спасатели предупредили об опасности лавин

3 – 4 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность, то есть 3 уровень опасности,

– сообщили в ведомстве.

Спасатели посоветовали, что стоит соблюдать правила безопасности во время похода в горы. Отдельно:

тщательно планировать свои туристические путешествия;

объективно оценивать собственные силы и физическое состояние;

а также следить за изменением погодных условий в горах.

Стоит также ознакомиться с погодой на вершинах, ведь в Карпатах ожидается сильный снег и II уровень опасности.

Именно поэтому спасатели призывают граждан ответственно относиться к планированию своего отдыха. Прежде всего важно не выходить на маршруты во время непогоды!

– рассказали в ведомстве.

Добавили: если погодные условия будут благоприятными и ситуация нормализуется, ГСЧС рекомендует зарегистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях. Это можно сделать онлайн на сайтах территориальных подразделений Службы спасения западного региона в:

Кроме того, спасатели вспомнили:

маршруты необходимо выбирать такие, которые соответствуют опыту и уровню физической подготовки;

одежда и снаряжение должны соответствовать погодным условиям;

не нарушать правил вождения автомобилем, квадрациклом или другим транспортным средством в горной местности;

не следует отправляться в горы в одиночку и большими группами;

погоду нужно сверять только с краткосрочным прогнозом синоптиков – вперед на 1 – 2 дня максимум.

Коротко о непогоде в Украине

2 декабря спасатели предупредили, что ночью и утром 3 декабря в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях ожидают сильный снег. Речь шла о и уровне опасности, то есть желтом.

Также в Киеве и области днем 3 декабря начнется сильный снегопад с дождем. Из-за этого на дорогах будет гололедица.

В этот же день в ГСЧС предупредили, что непогода может привести к нарушению (в Карпатах – местами до прекращения) движения транспорта на дорогах и улицах.

С начала 2021 года, в зонах ответственности горных подразделений ГСЧС