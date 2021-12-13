В Карпатах – снегопады: могут сходить лавины
Источник:ГСЧС
Спасатели предупреждают о большой снеголавинной опасности в Карпатах 13 декабря. Все из-за сильных снегопадов в горах.
Объявлен 3 уровень опасности в горах Львовской области и высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Кстати На Прикарпатье из-за сильного снегопада ограничили движение на дорогах области
Сигнал SOS
В Министерстве внутренних дел презентовали мобильное приложение, которое станет полезным для туристов, попавших в беду в горах. Оно позволит контролировать передвижение самостоятельных путешественников.
Приложение называется "Спасение в горах". Он предназначен для передачи сигналов SOS с географическими координатами при возникновении чрезвычайных происшествий в горах. Верифицированные пользователи смогут одним нажатием отправлять в горную поисково-спасательную службу сигнал SOS с точными координатами происшествия.
Украину засыпает снегом
Погода 13 декабря будет влажной и прохладной. В западных областях столбики термометров опустятся до -1...-3 градусов днем. В других регионах морозов не ожидается. Теплее всего – как всегда на Юге.
Кроме того, ряд областей засыпет снегом. В частности, на Западе и Севере. В Центре и на Юге будет дождь.
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