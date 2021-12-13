В Карпатах спасли туриста, который получил травму на Драгобрате

В Карпатах сотрудники ГСЧС спасли туриста, который травмировал ногу во время катания на лыжах. Инцидент произошел еще 11 декабря на горе Драгобрат.

Как рассказали сами спасатели, мужчина съехал за пределы лыжной трассы и получил травму ноги.

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11 декабря 30-летний турист из города Косов Ивано-Франковской области катался на лыжах на горнолыжном комплексе на горе Драгобрат. Как и почему мужчина выехал за пределы трассы – пока неизвестно. Вероятно, это произошло по неосторожности.

После получения травмы, первую помощь туристу оказали специалисты поисково-спасательных отделений поселка Ясиня и села Квасы. Затем мужчину перенесли к подъемнику, откуда его доставили в Раховскую районную больницу.

Какая сейчас ситуация в Карпатах

Спасатели 13 декабря объявили значительную снеголавинную опасность третьего уровня в:

горах Львовской области,

и высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Как объяснили в ГСЧС, сейчас в Карпатах бушует непогода, падает сильный снег. Из-за этого есть угроза схода лавин. Ранее в Министерстве внутренних дел представили мобильное приложение, которое станет полезным для туристов, попавших в беду в горах. Оно позволит контролировать передвижение самостоятельных путешественников.

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Полный текст публикации ГСЧС:

Закарпатье: спасатели оказали помощь туристу, который травмировался во время катания на лыжах. 11 декабря после обеда спасатели получили сообщение, что в районе горы Драгобрат травмировался турист. 30-летний житель города Косов из Прикарпатья катался на лыжах на горнолыжном комплексе, съехал за пределы лыжной трассы и получил травму ноги.

Специалисты горных поисково-спасательных отделений пгт Ясиня и села Квасы отыскали травмированного туриста и оказали ему доврачебную помощь. Далее мужчину транспортировали с места его падения к кресельному подъемнику, а откуда в 15:45 доставили в Раховскую районную больницу.