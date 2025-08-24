В эксклюзивном комментарии 24 Каналу синоптики Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии рассказали, будет ли идти снег и 25 августа.

Каков прогноз синоптиков относительно осадков в Карпатах?

По словам синоптиков Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии над регионом прошел холодный фронт (а именно циклон над Восточноевропейской равниной под названием SEVERIN). Кроме этого наблюдалось также вторжение холодного полярного воздуха с северо-запада в тылу циклона. Вследствие этого в Ивано-Франковской области и прошли умеренные дожди, а в горах выпал мокрый снег.

Вследствие контрастов температур в зоне холодного фронта и активного развития конвективной облачности, в Карпатах в утренние часы наблюдались грозы. 25 августа ожидается прохладная погода без осадков обусловлена влиянием того же циклона,

– отметили синоптики.

Прогнозируется снижение ночной температуры воздуха. Ночью столбики термометров могут показывать до 4 – 9 градусов тепла, а в высокогорье Карпат ночью будет +1 – +6 градусов. Днем 25 августа в Ивано-Франковской области будет до 14 – 19 градусов тепла, в высокогорье – 7 – 12 градусов тепла.

Где именно выпал снег 24 августа?

На Прикарпатье спасатели показали погоду в последние дни августа. На фото, как отмечается, урочище Заросляк, где выпали осадки. В горах 24 августа пошел дождь и град, а на фото можно было увидеть немного засыпанную мокрым снегом землю.

Синоптики объяснили, что явление снега в конце августа – довольно редкое явление. Однако это объясняется тем, что прохождение холодного фронта совпало со временем перехода с летнего на осенний период. В этом году это произошло именно на День Независимости.

