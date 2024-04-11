Враг штурмует фланги и не только: воин ВСУ описал ситуацию возле Часового Яра

Российские военные продолжают штурмовать Часов Яр Донецкой области, пытаясь занять передовые позиции Сил обороны Украины. Для этого они используют различные тактики.

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, подчеркнув, что для захвата Часового Яра россияне пытаются обойти его по флангам через населенные пункты Богдановка и Ивановское. Штурмовые действия продолжаются круглосуточно.

Смотрите также Там больше года нет ни света, ни воды, – глава ОВА о тех, кто остался в Часовом Яру

Тактика россиян

Противник применяет различную тактику: накопление, когда на передовые позиции затягиваются небольшими группами штурмовики и затем, когда темнеет или позволяют погодные условия, они начинают штурмовать, пытаясь занять передовые позиции Сил обороны.

Есть и другая тактика, когда после массированных артобстрелов и авиаударов противник с привлечением техники пытается забросить свою штурмовую группу вперед для того, чтобы выбить Силы обороны с занимаемых позиций и иметь тактический успех на поле боя. Эти действия поддерживает как авиация, так и средства БпЛА разведывательного и ударного типа действия.

На текущий момент ситуация такова: 70% населенного пункта Богдановка находится под оккупацией, 30% – под Силами обороны. Но там постоянно идет смена, потому что за каждую улицу и дом продолжается бой, и некоторые позиции являются переходными. В населенном пункте Ивановское все так же – 75% находится под врагом,

– сказал Юрий Федоренко.

Что происходит возле Часового Яра: смотрите на карте от DeepState

Противник пытается наращивать усилия, но Силам обороны удается не просто удерживать, но и дополнительно отбрасывать противника. Также противник продолжает ударно-штурмовые действия в направлении Клещеевки и Андреевки. Никаких тактических успехов на текущий момент там нет.

По словам Федоренко, выйти на административные границы города Часов Яр для оккупантов является чрезвычайно сложной задачей, которую они не смогут быстро реализовать.

А вот помощь от международных партнеров в виде боеприпасов и необходимой техники поможет Украине существенно изменить ситуацию на Бахмутском направлении.

Противника можно будет не просто надежно остановить, но и отбросить на предыдущие рубежи, как это было сделано в этот период времени в 2023 году,

– отметил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр.

Часов Яр: что известно