Враг атакует возле Купянска, активно штурмует в направлении Покровска: какая ситуация на фронте

Россияне продолжают наступательные действия на Покровском направлении, с целью захватить город. Также противник активизировался в направлении Купянска.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Всего с начала суток на фронте произошло 104 боевых столкновения.

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Что произошло на фронте сегодня

В течение суток, по данным Генштаба, россияне нанесли два ракетных и 34 авиационных ударов, использовав 40 ракет и 39 управляемых бомб, 739 ударов дронами-камикадзе, совершил почти 4,5 тысячи обстрелов позиций украинских войск.

Сейчас, согласно обнародованной информации, Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала.

На Купянском направлении враг 17 раз атаковал укрепления ВСУ в районах населенных пунктов Тополя, Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселка, Глушковка, Загрызово и Лозовая.

Противник наступает возле населенного пункта Двуречная: смотрите на карте

На Лиманском направлении за день российские войска 15 раз штурмовали вблизи Новоегоровки, Тернов, Ямполовки, Колодязов, Торского и в направлении Новомихайловки.

Враг активизировался возле Тернов: смотрите на карте

На Северском направлении подразделения Сил обороны отбили 4 атаки вражеских войск неподалеку Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении наши войска отбили 7 атак противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.

Часов Яр находится под давлением оккупантов: смотрите на карте

На Торецком направлении оккупанты 7 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 39 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность была в районах Зеленого Поля, Елизаветовки, Луча, Звериного, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Серебряного и Дачного.

Россияне атакуют возле Успеновки: смотрите на карте

На этом участке, по предварительным подсчетам, уничтожили 151 оккупанта, еще 126 удалось ранить.

Украинские защитники уничтожили гаубицу "Мста-Б", РСЗО БМ-21 "Град", миномет, три автомобиля, три мотоцикла и два БпЛА оперативно-тактического уровня, также нанесли повреждения двум единицам автомобильной техники, двум самоходным гаубицам 2С19 "Мста-С" и вражескому танку.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 2 атаки, пытаясь продвинуться в направлении Константинополя и Разлива. Штурмовая авиация противника наносила удары в районе Временки.

На Гуляйпольском направлении агрессор совершил 2 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Новоселки. От вражеских авиаударов пострадал Новополь.

На Ореховском направлении состоялось 2 боестолкновения в районе Щербаков и Нестерянки.

На Приднепровском направлении российские захватчики 1 раз пытались вытеснить с занимаемых позиций наши подразделения, успеха не имели, понесли потери.

На Курском направлении украинские воины отбили 6 атак захватнической армии на этом направлении, продолжается еще одно боестолкновение.

На Харьковском направлении с начала суток противник штурмовых действий не проводил.

В то же время на других направлениях существенных изменений в течение суток не произошло.