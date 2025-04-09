Массированные штурмы на Покровском направлении, адские бои на Курщине: карта фронта за 9 апреля

Российская армия не прекращает штурмовать позиции ВСУ по всей линии фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник также нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах одного ракетного и 91 авиационного ударов, а также совершил почти 4 900 обстрелов, из них 100 – из реактивных систем залпового огня.

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Что происходило на фронте за сутки

На Харьковском направлении наши войска отбили 3 атаки противника в районе Волчанска.

Какая ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 5 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Степная Новоселовка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Грековки, Катериновки, Нового и Колодязов.

4 штурмовые действия врага в направлении Григорьевки, Белогоровки и в районе Верхнекаменского отбили украинские защитники на Северском направлении.

На Краматорском направлении зафиксировано 6 боестолкновений в районах Васюковки, Часового Яра, Белой Горы и Курдюмовки.

Что происходит в Часовом Яру: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 18 атак неподалеку Озаряновки, Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Калиновое, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Котляровка, Богдановка и Андреевка.

Как изменился фронт на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи Константинополя, Разлива, Днепроэнергии и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили три атаки в сторону Свободного Поля и в районе Бурлацкого.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре вражеских штурма в районах Степного и Лобкового.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 25 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 35 авиационных ударов с применением 50 управляемых бомб, а также совершил 323 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 7 – из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на линии фронта в Курской области: смотрите на карте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.