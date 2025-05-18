Оккупанты давят на Лиманском и Покровском направлениях: карта боевых действий 18 мая

Российские захватчики продолжают атаковать на всех направлениях фронта, пытаясь вытеснить ВСУ с позиций, но без значительного успеха. Всего за прошедшие сутки было зафиксировано 167 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что происходит на фронте

За прошедшие сутки враг трижды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска и в сторону Строевки. Что происходит возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки состоялась одна атака оккупантов. Силы обороны отбили штурмовое действие противника неподалеку Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Лозовая, Редкодуб, Грековка, Екатериновка, Ямполовка и Зеленая Долина. Какова ситуация возле Новоегоровки: смотрите на карте

На Северском направлении в районах Белогоровки и Верхнекаменского противник 10 раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 8 наступательных действий вблизи Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечиного, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Яблоновка, Воздвиженка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Новосергиевка, Троицкое и Андреевка. Где пролегает фронт возле Миролюбовки: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг 23 раза атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Богатыря, Свободного Поля, Ровнополя, Новополя, Зеленого Поля и в сторону Комара. Как изменилась линия соприкосновения возле Богатыря: смотрите на карте

На Ореховском направлении наши защитники отбили 7 вражеских штурмов в районах Щербаков, Степного и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг проводил 2 наступательные действия – успеха не имел.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений. Враг нанес 15 авиационных ударов, сбросил 20 управляемых бомб, совершил 224 артиллерийских обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.