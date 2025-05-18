Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відбувається на фронті

Минулої доби ворог тричі атакував на Харківському напрямку, в районі Вовчанська та у бік Строївки. Що відбувається біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмову дію противника неподалік Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Лозова, Рідкодуб, Греківка, Катеринівка, Ямполівка та Зелена Долина. Яка ситуація біля Новоєгорівки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку в районах Білогорівки та Верхньокам'янського противник 10 разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано 8 наступальних дій поблизу Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного, Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Озарянівки, Диліївки та Дружби.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Яблунівка, Воздвиженка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Новосергіївка, Троїцьке та Андріївка. Де пролягає фронт біля Миролюбівки: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворог 23 рази атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Багатиря, Вільного Поля, Рівнополя, Новополя, Зеленого Поля та в бік Комара. Як змінилася лінія зіткнення біля Багатиря: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили 7 ворожих штурмів в районах Щербаків, Степового та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог проводив 2 наступальні дії – успіху не мав.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинув 20 керованих бомб, здійснив 224 артилерійські обстріли, зокрема три – з реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.